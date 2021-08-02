ТАСС, 2 августа. ПАО "ММК" утвердило изменения в организационной структуре компании в рамках реализации крупномасштабной инвестиционной программы Магнитогорского металлургического комбината. Как сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей акционерного общества, утвержденные изменения призваны обеспечить максимальную эффективность управления и контроля в ходе реализации беспрецедентной по масштабам инвестиционной программы ПАО "ММК", направленной на коренное техническое перевооружение аглококсодоменного производства и последующих переделов комбината.

"Во исполнение решения Совета директоров ПАО "ММК" приказом генерального директора компании от 30.07.2021 в структуру управления Группой ПАО "ММК" введена новая должность - директор по капитальному строительству. Директором дирекции по капитальному строительству ПАО "ММК" назначен Александр Алексеевич Мухин. Созданная дирекция подчинена непосредственно заместителю генерального директора ПАО "ММК" по производству", - сказано в сообщении.

"Новые инвестиционные проекты ММК, находящиеся на постоянном личном контроле председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова, призваны сыграть важнейшую роль в достижении стратегических целей компании в области технологического развития, повышения эффективности производства, экологической и промышленной безопасности. Сегодняшнее назначение Александра Мухина на должность директора по капитальному строительству - важное корпоративное решение и еще один шаг на пути к максимально эффективной реализации наших планов по всестороннему развитию компании", - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

В числе крупнейших проектов, реализуемых в настоящее время на ММК - комплексная реконструкция коксохимического производства, подразумевающая строительство комплекса коксовой батареи №12, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов и строительство биохимической установки. Производительность коксовой батареи №12 составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год, стоимость реализации проекта - около 67 млрд рублей. Первая очередь комплекса войдет в строй в 2022 году, запуск второй очереди запланирован на 2023 год. Благодаря запуску коксовой батареи №12 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей, а также снизится потребление угольного концентрата и природного газа. Кроме того, модернизация производства позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год.

Еще один стратегически важный проект ММК - строительство комплекса доменной печи №11, которая должна войти в строй в 2024 году. Рабочий объем новой доменной печи составит 3,8 тыс. кубометров, производительность - 3,7 млн тонн чугуна в год. Она будет построена с использованием наилучших доступных технологий. Стоимость строительства оценивается в 61,3 млрд рублей. В комплексе новой доменной печи будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция мощностью 100 Мвт стоимостью 21,6 млрд рублей.

Среди крупных инвестиционных проектов ПАО "ММК" - строительство нового кислородного блока стоимостью около 20 млрд рублей, а также ряд важнейших экологических объектов - комплекс газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха (ККЦ); газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи №1 производительностью 2400 тыс. кубометров в час.

Эти и другие проекты капитального строительства направлены как на создание самых современных производственных мощностей на уровне лучших мировых технологий, так и на кардинальное повышение экологичности производства и снижение "углеродного следа" в рамках заявленного курса ММК на декарбонизацию.

Справочно:

До назначения директором по капитальному строительству ПАО "ММК" Александр Мухин занимал должность директора ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ", входящего в Группу ПАО "ММК". На этом посту он эффективно решал задачи по техническому перевооружению предприятия и реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и обеспечение безопасности производства, сообщили на предприятии.