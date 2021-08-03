Делегация Клуба лидеров посетила Италию для укрепления связей между странами

Москва, 3 августа. В ходе визита делегации Ассоциации предпринимателей "Клуб лидеров" в Италию было подписано соглашение о сотрудничестве между президентом "Клуба лидеров" Алексеем Иванченко и мэром Нови-Лигуре Джан Паоло Кабелла.

Сотрудничество сторон будет заключаться в организации деловых мероприятий, визитов и стажировок для компаний через участие в социально значимых проектах, способствующих укреплению предпринимательских, экономических и социально-культурных связей между Россией и Италией.

Делегация "Клуба Лидеров" в составе 170 предпринимателей посетила Palazzo Dellepiane, где 222 года назад в ходе битвы при Нови в 1799 году располагался штаб великого российского полководца Александра Суворова. По этому случаю основатель "Клуба лидеров" Артем Аветисян передал мэру Нови-Лигуре Джан Паоло Кабелла чек на €100 тыс. для начала реставрации исторического здания Palazzo Dellepiane.

После реставрации здесь будет располагаться также и итальянская штаб-квартира культурологической ассоциации Suvorov Foundation.

Ассоциация создана для восстановления и сохранения культурно-исторического наследия России в Европе, помощи ведения международного диалога и развития межстранового взаимодействия в вопросах социально-культурного значения, популяризации русской культуры, организации выставок, экспозиций, обучающих программ, создания площадки для обсуждения и развития всесторонних отнощений России и Италии. Президентом ассоциации Suvorov Foundation является Мария Солнцева.