Число пайщиков закрытых ПИФов недвижимости Сбера превысило 10 тыс.

Москва, 3 августа. В июле 2021 года общее число пайщиков закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами превысило рекордную отметку в 10 тыс. человек, продемонстрировав рост на 177% за два с половиной года.

Несмотря на последствия пандемии и сложности в экономике спрос на качественную коммерческую недвижимость продолжает расти. К концу первого полугодия 2021 года коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов Сбера превысили 50 млрд рублей.

ЗПИФы недвижимости Сбера позволяют сохранить капитал в условиях высокой неопределенности на финансовых рынках. Так, например, доходность ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес" составила 14,1% годовых в 2018 году, доходность ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 2" - 14,3% годовых в 2019 году.

Немаловажно, что приобретение качественной и крупной коммерческой недвижимости может стать альтернативой облигациям надежных и крупных компаний, что особенно актуально в условиях пониженных процентных ставок по депозитам и растущей инфляции. Дополнительную динамику роста стоимости недвижимости спровоцировали ковидные ограничения, вследствие которых началось активное развитие онлайн-ритейла и сервисов доставки, что привело к масштабированию площадей коммерческой недвижимости и логистических складов.

"ПИФы недвижимости пользуются все большей популярностью среди инвесторов. Во втором квартале срок фонда "Арендный бизнес" продлен еще на 10 лет - до 2031 года. Это уникальный для России случай, который говорит об огромном спросе со стороны частных инвесторов на качественную коммерческую недвижимость. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся создать рынок, основанный на принципах экономики совместного потребления. ЗПИФы недвижимости привлекательны для инвесторов из-за более низкого порога входа по сравнению с вложениями в коммерческую недвижимость, в то время как коммерческий сегмент на рынке недвижимости измеряется миллиардами рублей. Также инвестору не нужно брать на себя обязательства по решению вопросов управления, арендных платежей, выплате налогов. Дополнительным преимуществом является то, что в сравнении с объектами недвижимости в фонде, как правило, находится несколько активов: портфель диверсифицирован, и это минимизирует влияние на фонд в целом в случае реализации рисков по одному из активов," - сообщила директор по бизнесу Сбер Управление Активами Екатерина Черных.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) - это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости и обладает привлекательным соотношением доходности и риска. ЗПИФы Сбера инвестируют в готовые и еще строящиеся объекты в ликвидных локациях (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи и объекты за рубежом).