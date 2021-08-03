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В Ростовской области начался набор наблюдателей за выборами в Госдуму

Внести предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории донского региона, могут общественные и профессиональные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также ряд других некоммерческих организаций

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В Общественной палате Ростовской области начали прием документов от кандидатов в наблюдатели за выборами депутатов Госдумы РФ VIII созыва. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Вчера, 2 августа, в Общественной палате Ростовской области начался прием документов от граждан, желающих стать наблюдателями за выборами депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва", - говорится в сообщении.

Внести предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории донского региона, могут общественные и профессиональные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также ряд других некоммерческих организаций.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, которого цитирует пресс-служба, для назначения наблюдателями могут быть предложены граждане России, обладающие активным избирательным правом и достигшие на день проведения голосования восемнадцатилетнего возраста. Также следует учесть, что существуют ограничения для некоторых категорий граждан.

"Предстоящая избирательная кампания будет конкурентной, и общественное наблюдение станет ключевым инструментом контроля за выборами. Именно независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов", – сказал Гуськов.

Заявления от кандидатов необходимо представить в Общественную палату Ростовской области до 16 сентября. Решение о назначении наблюдателей в избиркомы, расположенные на территории Ростовской области, будет принимать совет Общественной палаты региона.

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