На Фестивале "Спасская башня" выступит военный оркестр из Мексики

Москва, 3 августа. В этом году Мексику на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" (6+) представит Военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

"Военный оркестр Министерства обороны Мексики очень популярен как у себя на родине, так и за рубежом. Коллектив не раз становился участником различных международных фестивалей и форумов. Музыканты выступали на Международном военно-музыкальном фестивале в городе Сомюр (Франция), принимали участие в фестивале "TATTOO MILITAR CHILE" в городе Сантьяго (Чили). Российский зритель впервые познакомился с творчеством этого коллектива на "Спасской башне" в 2015 году, тогда коллектив носил название - Образцовый оркестр Вооруженных сил Мексики. Зрители фестиваля всегда очень радушно встречают участников из Северной Америки. Их номера всегда очень яркие, колоритные и зажигательные", - отметили в Дирекции Фестиваля "Спасская башня".

С момента создания по настоящее время оркестр не раз менял свое официальное название. В 1889 году, когда Президентом Мексики был генерал Порфирио Диас, он назывался Музыкальным оркестром Высших органов власти. Его руководителем был маэстро Энкарнасьон Пайен. В 1910 году в результате Мексиканской революции официальные военные коллективы приостановили свою деятельность. Позже, в 1929 году, были созданы четыре военных оркестра, которые относились к Военному и Морскому Генеральному штабу.

На Фестивале "Спасская башня" - 2021 коллектив исполнит хорошо известную, в том числе и российскому слушателю, песню мариачи "Гвадалахара", написанную Пепе Гисаром в честь своего родного города, столицы мексиканского штата Халиско. Также прозвучат не менее известные композиции: марш Сакатекас (Хенаро Кодина), Уапанго (Хосе Пабло Монкайо), Эль Фронтерисо (Омеро Герреро) и, конечно, "Да здравствует Мексика!" (Педро Галиндо Галарса), которую мексиканцы часто исполняют 16 сентября в День независимости Мексики.

С апреля 2021 года коллективом руководит капитан 1-го ранга Исраэль Хименес Сеговия. В 2018 году он был удостоен награды "За заслуги перед Генеральным штабом при Президенте".

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября

в формате "COVID free".

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Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.