ADCR Awards 2021 объявляет состав жюри нового формата

Москва, 3 августа. Российский профессиональный конкурс креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards 2021 представляет состав жюри 2021 года. В оценке кейсов примет участие более 30 известных и востребованных представителей индустрии рекламы и дизайна. Председатели трех ключевых категорий конкурса выбрали свои независимые рабочие группы.

Блок Advertising

Победителей ADCR Awards 2021 будут определять авторы самых награждаемых кейсов. Высокий уровень профессионализма позволит команде жюри выбрать неординарные работы для представления российского клуба арт-директоров на ADCE Awards 2021.

Председатель: Роман Фирайнер, Chief Creative Officer Instinct

Андрей Губайдуллин, креативный директор Voskhod

Евгений Шиняев, креативный директор Leo Burnett Moscow

Кристина Денина, креативный директор Contrapunto

Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow

Никита Петрусев, Chief Creative Officer Action

Анна Мигалева, креативный директор SLAVA

Алексей Мешков, Executive Creative Director VMLY&R Russia

Анна Бокина, Executive Producer Zebra Hero

Игорь Липчанский, креатор TutkovBudkov

Петр Лебедев, Creative Group Head Possible Moscow

Константин Пудан, копирайтер креативной студии Яндекса "7.47"

Надежда Черкасова, арт-директор агентства "Капибара" (группа компаний "КБ-12")

Согласно новому регламенту, жюри Advertising проведет оценку работ: FILM & AUDIO, BRAND EXPERIENCE, INTEGRATED & INNOVATION, INTERACTIVE & MOBILE (номинации по продвижению компаний в соц.сетях).

Блок Design

ADCR Awards привлекает к работе независимых и талантливых представителей дизайн-сообщества, чтобы стандарты российского клуба арт-директоров могли формировать по-настоящему яркие проекты.

Председатель: Иван Величко, партнер и креативный директор бренд-бюро "Щука"

Женя Струк, креативный директор Depot Branding Agency

Лидия Капыш, дизайн-директор The Clients

Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор Voskhod

Александр Орехов, старший арт-директор Friends Moscow

Линда Косичкина, брендинг арт-директор ONY

Александр Орехов, старший арт-директор Friends Moscow

Екатерина Малинина, арт-директор в SLAVA

Реваз Тодуа, арт-директор RT Creative Lab

Оксана Палей, арт-директор студия Omsky

Виолетта Постнова, арт-директор и партнер студии ESHgruppa

Марина Кондратенко, сооновательница и креативный директор Moscow Mule

Инджила Самад Али Дизайнер, арт-директор Self-employed

Артур Лебсак, независимый арт-директор

В Design будут оцениваться кейсы PRINT & OUTDOOR, DESIGN, INTERACTIVE & MOBILE (продуктовые номинации - сайты и приложения).

Блок Young & Students

Ежегодно участники категории Young & Students в своих работах демонстрируют рост креативности и мастерства, что говорит о развитии самого конкурса. Эксперимент ADCR Awards согласились поддержать преподаватели ведущих креативных школ России и молодые креаторы, которые прославились на европейском уровне.

Председатель: Александр Алексеев, президент Art Directors Club Russia, руководитель направления Дизайн и реклама Школы Дизайна НИУ ВШЭ

Арина Авдеева, основательница рекламной школы MADS

Святослав Килессо, Innovative Creative Lead в SVTTTSTV

Максим Нестеренко, куратор курса "Графический дизайн" БВШД

Анастасия Хижик, арт-директор в BBDO

Дарья Зудина, арт-директор бренд-бюро "Щука"

Ян Зарецкий, дизайнер, арт-директор, Self-employed

Впервые на конкурсе сформирован отдельный состав жюри Young & Students, где эксперты оценят как реализованные, так и нереализованные кейсы от креаторов до 28 лет.

Чтобы получить награду от резидентов клуба арт-директоров России, успейте подать работы до 31 августа.

Подробности здесь.

Организаторы и партнеры: ADCR, АКАР, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный информационный партнер: Sostav (18+)

Индустриальный партнер: АБКР

Инфопартнеры: ОТРО "Санкт-Петербургский Союз дизайнеров", SKREW, DesignNews.ru, DesignPub.ru, Willad.ru, Advertology.ru, Alladvertising.ru, Awdee.ru, Adwillad.com, SayHi.Me, ParaGraph, GraphicStory, Гильдия дизайнеров, Intercom Media др.

Образовательные партнеры: Британская высшая школа дизайна (БВШД), Московская школа кино, Wordshop, MADS, IKRA

Возрастная категория 16+