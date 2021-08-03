ADCR Awards 2021 объявляет состав жюри нового формата

Москва, 3 августа. Российский профессиональный конкурс креатива, дизайна и рекламы ADCR Awards 2021 представляет состав жюри 2021 года. В оценке кейсов примет участие более 30 известных и востребованных представителей индустрии рекламы и дизайна. Председатели трех ключевых категорий конкурса выбрали свои независимые рабочие группы.
Блок Advertising
Победителей ADCR Awards 2021 будут определять авторы самых награждаемых кейсов. Высокий уровень профессионализма позволит команде жюри выбрать неординарные работы для представления российского клуба арт-директоров на ADCE Awards 2021.
Председатель: Роман Фирайнер, Chief Creative Officer Instinct
- Андрей Губайдуллин, креативный директор Voskhod
- Евгений Шиняев, креативный директор Leo Burnett Moscow
- Кристина Денина, креативный директор Contrapunto
- Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow
- Никита Петрусев, Chief Creative Officer Action
- Анна Мигалева, креативный директор SLAVA
- Алексей Мешков, Executive Creative Director VMLY&R Russia
- Анна Бокина, Executive Producer Zebra Hero
- Игорь Липчанский, креатор TutkovBudkov
- Петр Лебедев, Creative Group Head Possible Moscow
- Константин Пудан, копирайтер креативной студии Яндекса "7.47"
- Надежда Черкасова, арт-директор агентства "Капибара" (группа компаний "КБ-12")
Согласно новому регламенту, жюри Advertising проведет оценку работ: FILM & AUDIO, BRAND EXPERIENCE, INTEGRATED & INNOVATION, INTERACTIVE & MOBILE (номинации по продвижению компаний в соц.сетях).
Блок Design
ADCR Awards привлекает к работе независимых и талантливых представителей дизайн-сообщества, чтобы стандарты российского клуба арт-директоров могли формировать по-настоящему яркие проекты.
Председатель: Иван Величко, партнер и креативный директор бренд-бюро "Щука"
- Женя Струк, креативный директор Depot Branding Agency
- Лидия Капыш, дизайн-директор The Clients
- Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор Voskhod
- Александр Орехов, старший арт-директор Friends Moscow
- Линда Косичкина, брендинг арт-директор ONY
- Александр Орехов, старший арт-директор Friends Moscow
- Екатерина Малинина, арт-директор в SLAVA
- Реваз Тодуа, арт-директор RT Creative Lab
- Оксана Палей, арт-директор студия Omsky
- Виолетта Постнова, арт-директор и партнер студии ESHgruppa
- Марина Кондратенко, сооновательница и креативный директор Moscow Mule
- Инджила Самад Али Дизайнер, арт-директор Self-employed
- Артур Лебсак, независимый арт-директор
В Design будут оцениваться кейсы PRINT & OUTDOOR, DESIGN, INTERACTIVE & MOBILE (продуктовые номинации - сайты и приложения).
Блок Young & Students
Ежегодно участники категории Young & Students в своих работах демонстрируют рост креативности и мастерства, что говорит о развитии самого конкурса. Эксперимент ADCR Awards согласились поддержать преподаватели ведущих креативных школ России и молодые креаторы, которые прославились на европейском уровне.
Председатель: Александр Алексеев, президент Art Directors Club Russia, руководитель направления Дизайн и реклама Школы Дизайна НИУ ВШЭ
- Арина Авдеева, основательница рекламной школы MADS
- Святослав Килессо, Innovative Creative Lead в SVTTTSTV
- Максим Нестеренко, куратор курса "Графический дизайн" БВШД
- Анастасия Хижик, арт-директор в BBDO
- Дарья Зудина, арт-директор бренд-бюро "Щука"
- Ян Зарецкий, дизайнер, арт-директор, Self-employed
Впервые на конкурсе сформирован отдельный состав жюри Young & Students, где эксперты оценят как реализованные, так и нереализованные кейсы от креаторов до 28 лет.
Чтобы получить награду от резидентов клуба арт-директоров России, успейте подать работы до 31 августа.
Подробности здесь.
Организаторы и партнеры: ADCR, АКАР, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Генеральный информационный партнер: Sostav (18+)
Индустриальный партнер: АБКР
Инфопартнеры: ОТРО "Санкт-Петербургский Союз дизайнеров", SKREW, DesignNews.ru, DesignPub.ru, Willad.ru, Advertology.ru, Alladvertising.ru, Awdee.ru, Adwillad.com, SayHi.Me, ParaGraph, GraphicStory, Гильдия дизайнеров, Intercom Media др.
Образовательные партнеры: Британская высшая школа дизайна (БВШД), Московская школа кино, Wordshop, MADS, IKRA
Возрастная категория 16+