Определен порядок въезда в Россию иностранных участников ВЭФ–2021

Москва, 9 августа /Росконгресс/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой утвердил порядок въезда иностранных участников VI Восточного экономического форума (6+), который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Правила въезда основаны на порядке, который был успешно апробирован на Петербургском международном экономическом форуме – 2021 (6+).

Организаторы Форума отмечают, что основанием для получения визы гражданами иностранных государств является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом.

Иностранным участникам ВЭФ-2021 соблюдать карантин после прибытия на территорию России не нужно. Для пересечения границы необходимо иметь при себе: действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Россию); документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию; копию письма-приглашения на ВЭФ-2021 (или письма о визовой поддержке) – это необходимо для посадки в самолет; полис медицинского страхования, который действителен на территории России.

Подробная информация о порядке въезда в Россию для иностранных участников ВЭФ-2021 – на официальном сайте Форума.

ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство ВЭФ.