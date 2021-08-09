Выбросы загрязняющих веществ на Южном Урале за три года снизились на 108,3 тыс. тонн

ТАСС, 9 августа. Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снижены более чем на 108 тысяч тонн. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам встречи губернатора региона Алексея Текслера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В управлении отметили, что тема снижения выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска стала одной из ведущих в ходе встречи. Правительством Челябинской области проводится комплексная работа по улучшению экологической ситуации в регионе, благодаря которой уже достигнуты определенные результаты по снижению загрязняющих веществ в атмосферу. "Заключены 16 четырехсторонних соглашений по снижению объемов выбросов, а также в рамках экологического стандарта 30 двусторонних по всем промышленным городам в регионе. По итогам 2020 года объемы выбросов от стационарных источников сократились на 17,7% к 2017 году. Снижение составило 108,3 тысяч тонн. По плану к 2024 году объемы выбросов должны снизиться на 20%. Мы поставили задачу по Челябинску выйти на снижение в 30%. Мы это безусловно сделаем. Все планы сверстаны, и мы постоянно мониторим состояние выполнения этих задач и этих планов", - доложил губернатор президенту.

Снижение достигнуто за счет модернизации производственных мощностей и рекультивации Челябинской свалки. Основного снижения удалось достичь за счет модернизации предприятий - 14,2%, добавили в управлении.

Обращение к законодателям

Как сказал ранее губернатор в обращении к Законодательному Собранию региона, за два года все крупные предприятия Челябинска и Магнитогорска подписали соответствующие экологические соглашения и начали их исполнять. "Мы распространяем практику таких соглашений на другие промышленные города Южного Урала. Приняли региональный экостандарт. По сути, документ опережающего развития, формирующий институт экологической ответственности в регионе. (…) Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии не подлежат. Подписав соглашения, вы взяли обязательства перед всеми жителями региона. И сегодня задача - эти соглашения полностью исполнить", - отметил глава региона в послании законодателям.

Общероссийский вектор

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам в июле, сообщил, что в России планируется создать систему учета выбросов предприятий, которая станет важным вкладом в снижение выбросов парниковых газов. "В сфере экологии предлагаем в реализации инициативу, которая направлена на низкоуглеродное развитие экономики - это важный вклад России в снижение выбросов парниковых газов. Речь идет о создании системы учета выбросов предприятиями", - сказал он.

Как сообщили ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, программа по экологическому развитию и борьбе с изменениями климата в России будет включать порядка 30 мероприятий. "Программа [по экологическому развитию и борьбе с изменениями климата в РФ] будет включать три глобальных направления: экологическую безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую среду. Пока мы предусматриваем порядка 30 мероприятий", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.