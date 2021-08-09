Сургутский район обеспечил интернетом все поселения за пять лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) с 2016 года обеспечили интернетом все населенные пункты муниципалитета. Скорость в некоторых их них достигла 500 Мб/с, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"Сейчас у нас пять населенных пунктов со скоростью - 500 Мб/с. Это Лянтор, Барсово, Солнечный, Белый Яр и Ульт-Ягун. Остальные поселения, в частности, Угут, Лямино, Сытомино, которые достаточно удаленные, имеют скорость интернета - 10-16 Мб/с", - сказал Трубецкой.

По его словам, еще четыре населенных пункта, где проживает менее 50 человек, имеют только спутниковый интернет, поскольку прокладывать туда оптоволокно нерентабельно. Трубецкой добавил, что в 2016 году в Сургутском районе было всего пять населенных пунктов, где имелся интернет, при этом его скорость составляла около 10 Мб/с.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.