"Роснефть" поддерживает традиции и уклад коренных малочисленных народов

ТАСС, 9 августа. Более тысячи проектов реализованы НК "Роснефть" в поддержку коренных малочисленных народов севера. Итоги работы в этой сфере компания подвела в преддверии Международного дня коренных малочисленных народов мира, который отмечается 9 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

"Поддержка коренных малочисленных народов Севера и сохранение их национальной культуры и традиционного уклада являются одним из основных направлений социальной политики НК "Роснефть" в регионах присутствия. В компании утверждена и реализуется масштабная программа по поддержке культурного наследия КМНС. Дочерние предприятия "Роснефти" также содействуют повышению уровня занятости коренного населения и развитию национальных промыслов", - сказано в сообщении.

Так, "РН-Уватнефтегаз" ежегодно в рамках программы благотворительности оказывает адресную материальную помощь представителям коренных малочисленных народов Севера Уватского района Тюменской области.

Нефтедобывающее предприятие обеспечивает коренных жителей необходимой для жизни в тайге современной техникой. За последние пять лет их семьям передано более 100 единиц снегоходов, лодочных моторов и дизельных генераторов, добавили в компании.

"Немаловажная составляющая программы поддержки коренных жителей - помощь студентам стойбищ в получении образования. Третий год "РН-Уватнефтегаз" финансирует обучение молодых ханты и манси в средних и высших учебных заведениях. Средства нефтедобывающего предприятия выделяются, в том числе, на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области, приобщение детей и молодежи к традиционной культуре, популяризацию национальных видов спорта", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что при поддержке "РН-Уватнефтегаз" в пригороде Тюмени создан культурный национальный центр "Увас Мир хот" ("Дом северных людей"). Он стал местом проведения культурных событий и праздников северян. Сегодня "Увас Мир хот" - это известный в России центр этнотуризма.

Роснефть и ее дочерние предприятия поддерживают постоянную коммуникацию с представителями общественных организаций и родовых общин коренных малочисленных народов. Этот диалог способствует наиболее эффективному сотрудничеству и реализации программ поддержки, сказано в сообщении.

В компании напомнили, что праздник учрежден в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к вопросам сохранения традиций и культуры малочисленных групп населения планеты.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.