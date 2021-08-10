ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки

Москва, 10 августа. ПСБ предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность в несколько кликов снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись удобным сервисом в мобильном приложении или интернет-банке.



Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию "Реструктуризация ипотечного кредита" в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.



Мигель Маркарянц, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ, отметил: "Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет новые технологии на этом рынке. Наша задача - предоставить клиентам оптимальное предложение как с точки зрения ценовых условий, так и по уровню сопровождения ипотечных сделок. Мы стремимся полностью перенести в цифровой формат все этапы сделки, в том числе, такую востребованную сейчас услугу как рефинансирование. Новый сервис позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, через специальный сервис в мобильном приложении или интернет-банке. Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, мы расширяем доступность военной ипотеки, что позволяет тысячам военных улучшить жилищные условия".



Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.

О банке

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает свыше 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.