Экологию Арктики обсудили в Архангельске

Архангельск, 10 августа. В городе прошел международный форум "Eco-Barents-2021", который собрал ведущих экологов и журналистов стран Баренцева региона. Участники обсуждали вопросы, которые предстоит в ближайшие 2 года решать России в качестве Председателя Арктического Совета.

Организаторами форума выступили информационное агентство "Barents News", Центр экологического мониторинга "ПОМОР", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES.

В Форуме приняли участие экологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии и Коми, а также эксперты из стран Баренцева региона - руководитель природоохранной организации "Зелёные воины Норвегии" Рубен Оддекалв, советник парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка, шведский общественный деятель Торд Бьорк, финский эколог Йохан Бэкман и др.

Как отметил руководитель центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев, за время пандемии экология Севера улучшилась. — Однако появляются новые опасные проекты. Те же шахты в Норвегии, которые продолжают сваливать вредные отходы во фьорды, и затем это всё попадает в Баренцево море и отравляет рыбу.

"Заслуги России в защите окружающей среды сильно замалчиваются, — отметил другой участник Форума, финский эксперт Йохан Бекман. – Сегодня в медиа среде Арктики информационную повестку формирует блок НАТО, и в ней, безусловно, нет места ничему позитивному, происходящему в России! Мы фактически живем в рамках жесткой цензуры и отсутствия свободы слова! В то время, как в вашей стране многое реально делается для защиты окружающей среды. Так, например, у вас в Баренцевом регионе закрываются вредные производства – это плавильные цеха, а об этом никто не знает!".

— Мы рады возможности принять участие в проектах, которые помогают сделать наш Север более экологичным и комфортным для жизни людей! — Подчеркнул участник Форума, руководитель научно-исследовательской группы проектного офиса "Чистая Арктика" Ярослав Князев.

Участники Форума единодушно отметили, что основной целью "Eco-Barents-2021" является, все же, не определение тех, кто сильнее всего вредит природе и не битвы в медиа среде, а налаживание эффективного трансграничного диалога. Ведь Север у нас один, и проблемы у всех общие.