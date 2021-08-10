Wild Family проведет настоящий Дикий трейл в Подмосковье

Москва, 10 августа. X-Race Wild Trail (0+) - трейловый забег с технически сложной трассой и постоянно меняющимся рельефом - пройдет 15 августа в Дмитровском районе Московской области, его организатором выступает команда Wild Family.

"X-Race Wild Trail - это динамичная гонка по пересеченной местности, где каждый километр не похож на предыдущий, - рассказал директор мероприятия Антон Жилин. - На всех дистанциях участники непременно столкнутся с настоящим диким лесом: крутыми спусками, бродами, узкими лесными тропами и заросшими дорогами".

Каждая дистанция - это возможность увидеть красоту Подмосковья. Участникам придется пробираться через завалы и буреломы, однако их впечатлят хвойные и смешанные леса, реки и поля, песчаные горки, заболоченные вырубки и заброшенные просеки. Доступны дистанции, рассчитанные на разные уровни подготовки.

13,5 км, контрольное время три часа - это динамичный маршрут для тех, кто хочет попробовать разные стороны трейлраннинга. Он подойдет любителям скоростных забегов и подарит новичкам эмоции от погружения в мир настоящего трейла. Участникам потребуются лишь кроссовки для бега по пересеченной местности и небольшой запас воды.

19 км, контрольное время четыре часа - финишировать на этой дистанции гораздо сложнее и значительно интереснее, чем пробежать классический полумарафон. Это не просто дистанция, а целый мир, который откроется каждому, кто решиться выйти на старт. Участникам стоит быть готовыми к бродам и грязи, рекомендуется взять с собой запас воды и питания.

38 км, контрольное время восемь часов. Здесь участников ждут резкие спуски и подъемы, густые леса, непролазная чаща буреломов, броды, которые подарят прохладу уставшим ногам, кочки, поля и высокая трава, среди которой не видно напарников.

76 км, контрольное время 14 часов. Выйти на эту дистанцию - настоящий подвиг. Два круга по 38 км - один заставит участников пожалеть о том, что они решились на эту авантюру, а второй вытянет из них все силы. Но когда они, наконец, доберутся до финиша - их ждут незабываемые эмоции. Для участия в этом маршруте требуется обязательное снаряжение.

Для самых маленьких участников организаторы подготовили детский забег по пересеченной местности на дистанцию до 1 тыс. м. Дети дошкольного возраста при необходимости могут преодолевать дистанцию вместе с одним из родителей.

Каждого участника, включая детей, перед стартом ждет пакет с сувенирами и подарками от партнеров соревнований, а на финише - памятная медаль и горячий обед.