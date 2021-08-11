Российский каршеринг развивает бизнес на основе облачных технологий

Москва, 11 августа. По сообщению компаний, во втором квартале этого года BelkaCar на 50% увеличила потребление облачных технологий МТС. Облако провайдера обеспечивает высокую доступность и скорость работы каршеринговой платформы при значительной загрузке автопарка, которая достигает 80% и более в периоды пикового спроса. В проекте используется аттестованное облако, которое обеспечивает высокую безопасность и соответствует закону "О персональных данных".

В 2021 году спрос на каршеринг среди россиян значительно вырос относительно показателей предыдущего года. Во втором квартале число поездок в Москве с помощью BelkaCar увеличилось в 1,5 раза, на 87% вырос средний чек. Выручка компании увеличилась в 3,4 раза во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, с помощью облака BelkaCar быстро увеличивает ИТ-мощности для масштабирования сервиса, обработки больших массивов данных и реализации маркетинговых кампаний. "Сейчас в автопарке каршеринга более пяти тысяч машин, по каждой из которых собираются большие объемы данных. Все эти данные нужно безопасно хранить и быстро обрабатывать", -- добавляет Олег Мотовилов.

Технический директор BelkaCar Андрей Калинин отмечает, что постепенно из каршеринга компания превращается в технологического игрока, который активно развивает свою ИТ-платформу. "В частности, мы помогаем автопроизводителям запускать услуги автомобилей по подписке. Быстро реализовывать новые проекты и масштабировать существующие сервисы нам помогают облачные технологии, которыми мы пользуемся с самого старта бизнеса в 2016 году", -- комментирует технический директор BelkaCar Андрей Калинин.

По данным Департамента транспорта Москвы BelkaCar (категория 18+) занимает третье место на рынке каршеринга столицы по числу поездок в сутки. Согласно данным компании, около 21% всех поездок в столичном регионе приходится на каршеринг BelkaCar, один автомобиль ежедневно совершает в среднем 6,5 поездок. По данным Ассоциации электронных коммуникаций, в 2020 году объем транзакций российских шеринг-сервисов достиг более 1 трлн рублей с годовым приростом 39%. Каршеринг является одним из драйверов роста этого рынка.