15-16 сентября МАМТ открывает 103-й сезон оперой "Отелло"

Москва, 11 августа. Вопреки сложившейся традиции новый сезон откроется сочинением зарубежного композитора. Эта опера Джузеппе Верди – музыкально и сценически монументальное произведение, которое требует от любого театра, взявшегося за его исполнение, колоссального объема ресурсов. Сейчас МАМТ – один из немногих театров России, способных не только обеспечить этот спектакль первоклассными исполнителями главных партий (оперная труппа театра представит два состава певцов), но и продемонстрировать возможности оркестра и хора.

15 сентября заглавную роль в спектакле исполнит Николай Ерохин, Дездемону споет народная артистка России Хибла Герзмава, Яго – Антон Зараев. 16 сентября состоится дебют в партии Отелло тенора Нажмиддина Мавлянова, в дуэте с ним выступит Наталья Петрожицкая (Дездемона). В партии Яго –приглашенный солист Сергей Мурзаев.

Постановку спектакля "Отелло" (16+), премьера которого состоялась в мае 2019 года, осуществили режиссер Андрей Кончаловский и дирижер Феликс Коробов. Андрей Кончаловский, принимаясь за это произведение, отмечал: "Главное в оперной режиссуре – попробовать вызвать у зрителя ощущение эстетической гармонии зримого со слышимым". Так, наряду с первоклассным исполнением великой музыки Верди и глубокой режиссерской проработкой шекспировского сюжета, спектакль отличает богатое визуальное наполнение. Сценограф спектакля Мэтт Дили воссоздал атмосферу и эстетику исторических эпох, в которые Андрей Кончаловский поместил действие "Отелло". Важным элементом сценографии спектакля стало уникальное панно по мотивам мозаичных сводов Мавзолея св. Констанции в Риме, выполненное художниками-декораторами театра.