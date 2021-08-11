Уральские газовики и свердловские спасатели подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 11 августа. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и Главное управление МЧС России по Свердловской области в среду подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков и исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Документ предусматривает организацию взаимодействия между двумя структурами по вопросам информирования населения о чрезвычайных ситуациях, прогнозируемых или произошедших на газотранспортных объектах, а также о ходе их ликвидации и принимаемых мерах по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения региона", - сказано в сообщении.

"Между региональными управлениями МЧС России и "Газпром трансгаз Екатеринбург" налажено тесное взаимодействие. Работники нашего предприятия не раз принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, вызволяя людей из снежного плена на автодорогах федерального и регионального значения", - отметил генеральный директор компании Алексей Крюков.

В пресс-службе добавили, что в ближайших планах компании - подписание аналогичных соглашений с Главными управлениями МЧС России по Челябинской, Курганской и Оренбургской областям.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.