Региональные министры по делам молодежи прошли школу "Меганомика" в Крыму

Москва, 11 августа. Завершился четвертый образовательный заезд школы лидеров креативных индустрий "Меганомика" (18+). В нем участвовали 22 министра молодежной политики субъектов РФ. За пять дней на "Тавриде" они прокачали креативные компетенции, выполнили творческие задания вместе с молодыми деятелями культуры и искусства и подготовили проекты, связанные со своей основной работой.

"Цель этого заезда - не только развить креативные компетенции участников, но и укрепить сотрудничество арт-кластера "Таврида" и региональных Министерств по делам молодежи, договориться о совместных проектах и разработать новые форматы взаимодействия", - отметила руководитель департамента сопровождения целевых аудиторий АНО "Центр развития культурных инициатив" Мария Ильичева.

"Важным элементом процесса обучения стала неопределенность: участники не знали, что они будут делать в течение дня, даже через час. Модераторы ставили творческие задачи с жесткими дедлайнами - например, сочинить и записать песню за два часа или подготовить фотовыставку за полдня. Это стимулировало участников выходить из зоны комфорта, мобилизовываться и включать свои творческие способности", - сообщила руководитель образовательных программ школы лидеров креативной экономики "Меганомика" Евгения Слепак.

Основой образовательной программы стала проектная работа. Слушатели разделились на проектные группы и с помощью экспертов и модераторов разработали три проекта, направленные на самореализацию молодежи в регионах России. Творческим дополнением к проектам стали фотографии и видеоклип, которые участники "Меганомики" подготовили вместе с фотографами, видеографами и музыкантами - участниками образовательного заезда "Вкусный джаз".

"Наш проект - создание иммерсивного спектакля о семейных ценностях, в котором мы хотим показать гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, - рассказала председатель Комитета по делам молодежи Костромской области Елена Исакова. - Мы планируем поставить этот спектакль здесь, на базе "Тавриды", силами участников арт-школ. Потом резиденты "Тавриды" увезут сценарий и концепцию спектакля в регионы России и поставят его в своих городах при поддержке региональных комитетов по делам молодежи. Суть спектакля мы отразили в фотопроекте: постарались передать весь спектр эмоций, возникающих между мужчиной и женщиной: любовь, уважение, ревность, заботу, благодарность, ожидание ребенка и другие. В съемке участвовали более 20 моделей, работали профессиональные фотографы, участники арт-школы фотографии, а мы выполняли роль продюсеров".

"Мы разработали концепцию информационно-образовательной кампании об инициативном бюджетировании, - сообщила начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. - Благодаря инициативному бюджетированию каждый молодой человек может получить ресурсы, чтобы улучшить место, где он живет: нарисовать стрит-арт на стене дома, установить малую архитектурную форму, посадить деревья. В своем фотопроекте мы постарались отразить процесс превращения замысла в прекрасные реальные объекты".

"Наша идея - создать позитивный мерч, который будет транслировать молодежи вечные ценности: о том, что нужно быть добрым, менять мир к лучшему и даже в плохом находить светлые стороны. И делать это нескучно, чтобы молодежи хотелось это носить. На фотовыставке мы представили концепции таких заряженных позитивом фраз и образов, которые будем размещать на футболках, кепках, сумках", - рассказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин. Он сообщил также, что в Тульской области планируется открытие арт-резиденции "Тавриды". "Это будет, можно сказать, филиал арт-кластера, поэтому я приехал сюда, чтобы ближе познакомиться с "Тавридой", понять, как здесь все устроено", - сказал министр.

"Меганомика" - это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму. Школа лидеров креативной экономики проводится в арт-кластере "Таврида" с мая 2021 года. Слушателями первого заезда "Меганомики" стали более 20 участников и выпускников программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во втором заезде участвовали лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, социальные предприниматели, а также представители крупных компаний, отвечающие за корпоративную социальную политику и устойчивое развитие. Третий заезд собрал на площадке арт-кластера "Таврида" проректоров вузов и руководителей средних специальных учебных заведений.

Стратегический информационный партнер - ТАСС