Участница подъема флага "Абилимпикс" на Эльбрус: экспедиция ознаменовала победу силы духа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подъем флага X Международного чемпионата "Абилимпикс" на Эльбрус стал ознаменованием силы духа, лидерства и целеустремленности участников движения, заявила на пресс-конференции в Приэльбрусье основная участница экспедиции, конкурсантка российской национальной сборной "Абилимпикс" Наталья Егоричева.

Организатором восхождения стал ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" Минпросвещения России при поддержке Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

"Я запомню этот день на всю жизнь! Мы подняли флаг Х Международного чемпионата "Абилимпикс" на вершину Эльбруса на высоту 5642 м в ознаменование силы духа, лидерства и целеустремленности участников движения "Абилимпикс", - сказала Егоричева, являющаяся конкурсанткой национальной сборной в компетенции "массажист".

Экспедиция по подъему на Эльбрус флага Х Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоялась 7 августа, накануне Международного дня альпинизма. Вместе с Егоричевой в восхождении приняли участие технический директор Национального центра "Абилимпикс" Максим Журкин, сотрудники Института развития профессионального образования, в составе экспедиции совершил седьмое восхождение на Эльбрус директор Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Алан Моуравов.

Участники подъема на Эльбрус отмечают, что он происходил в сложных погодных условиях, во время метели, но благодаря опыту и профессионализму инструктора по альпинизму Владимира Коренькова, группа в полном составе справилась с восхождением и спуском с вершины. Впечатлениями от восхождения поделился и.о. ректора Института развития профессионального образования Максим Дмитриев, рассказавший также о развитии чемпионатного движения "Абилимпикс".

В пресс-конференции приняли участие министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов и врио министра образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова, поприветствовавшие участников восхождения и рассказавшие о развитии инклюзивного образования и движения "Абилимпикс" в своих регионах. В ходе общения с прессой состоялось вручение благодарственных писем от Института развития профессионального образования и Национального центра "Абилимпикс". Также президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдулхалим Эльмезов выступил с приветственным словом и вручил каждому участнику экспедиции сертификат о восхождении на Эльбрус.

С пожеланием успехов и продуктивной работы по организации Х Международного чемпионата "Абилимпикс" обратился к участникам пресс-конференции вице-президент Международной федерации "Абилимпикс" Ноэль Роже. Чемпионат пройдет в мае 2022 года в Москве, его участники продемонстрируют свои навыки в 55 компетенциях (45 основных и 10 презентационных) в сфере IT-технологий, питания, промышленных, творческих и медицинских профессий, сервиса, декоративно-прикладного искусства.