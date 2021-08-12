Спикер свердловского Заксобрания приняла участие в открытии выставки к 80-летию начала ВОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в торжественном открытии выставки "Эхо войны" (6+), посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Экспозиция развернулась в городе Богданович, сообщили в четверг в пресс-службе Заксобрания региона.

"На Среднем Урале к Великой Отечественной войне всегда было особое отношение. Каждый город, каждая деревня и село Свердловской области внесли свой вклад в общую Победу. Богданович стал одним из щитов времен Великой Отечественной войны, который принимал эвакуированные предприятия, разворачивал необходимые стране производства и работал сверх плана на пределе своих сил. Город отдал фронту своих лучших сыновей и дочерей, оплакал вместе с родными каждую похоронку", - сказала Бабушкина.

Выставка повествует о поколении уральцев, ковавших победу на фронте и в тылу. Авторы экспозиции – музей Боевой славы Урала Дома офицеров Центрального военного округа и Богдановичский краеведческий музей проводят совместную выставку, в которой представлены ранее не экспонировавшиеся предметы о боевых и трудовых подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, уникальные экспонаты, личные вещи, редкие документы. Особое место занимает раздел об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, а также экспонаты из коллекции Богдановичского краеведческого музея.

Людмила Бабушкина отметила, что организаторам удалось не просто собрать огромный объем уникальной, достоверной информации, но и добиться гораздо большего - воссоздать на территории музея настроение и атмосферу военных лет. По ее словам, в каждой семье из поколения в поколение передаются предания о тех годах, многие и по сей день трепетно хранят письма и медали фронтовиков - своих родных и близких.