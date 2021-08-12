Прибыль МТС Банка по РСБУ составила 3,17 млрд рублей за шесть месяцев 2021 года

Москва, 12 августа. ПАО "МТС-Банк" объявляет о раскрытии бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за шесть месяцев 2021 года. Чистая прибыль банка за первое полугодие 2021 года составила 3,17 млрд рублей, чистый процентный доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28% и составил 9,0 млрд рублей, комиссионный доход МТС Банк увеличил на 82% до 9,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель МТС Банка, без учета ценных бумаг, на отчетную дату увеличился на 41,6 млрд рублей до 194,2 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц вырос за первое полугодие 2021 года на 34,1% и достиг 158,4 млрд рублей, его доля в совокупном кредитном портфеле возросла до 81,6% против 77,4% годом ранее, из них на потребительские кредиты приходится 144 млрд рублей, на ипотечное кредитование - 9,8 млрд рублей.

Кредитный портфель юридических лиц, без учета ценных бумаг, по итогам шести месяцев составил 35,8 млрд рублей.

Активы банка выросли с начала года на 6,9% и превысили 230 млрд рублей. Собственный капитал МТС Банка на 1 июля 2021 года составил 43,7 млрд рублей. Источником роста капитала стала прибыль банка, а также проведенная в июне 2021 года эмиссия акций банка на сумму четыре млрд рублей.

МТС Банк соблюдает все необходимые нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. На 1 июля 2021 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 13,8% при минимальном нормативном значении 8,0%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 8,9% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 10,5% при минимальном нормативном значении 6,0%.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с запасом и на 1 июля 2021 года составляют: норматив мгновенной ликвидности (Н2) - 41,7%, норматив текущей ликвидности (Н3) - 74,5%, норматив долгосрочной ликвидности (H4) - 63,4%.

За отчетный период агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг МТС Банка до уровня ruА-, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС Банка на уровне "BB-", изменив прогноз по рейтингу на "позитивный" со "стабильного", НКР присвоило банку рейтинг А.ru со стабильным прогнозом.

"Успешные результаты полугодия - продолжение положительной динамики первого квартала текущего года. МТС Банк планирует и далее придерживаться стратегии развития, которая предусматривает рост за счет наращивания кредитования в розничном сегменте, расширения сервисов Daily Banking и единой финансовой витрины мобильного приложения для банковских и небанковских сервисов", - сообщила советник Председателя Правления МТС Банка Екатерина Кривошеева.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".