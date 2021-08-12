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МТС запустила инновационный центр в Нижнем Новгороде

Резиденты MTS StartUp Hub смогут получить дополнительные инвестиции в размере до 150 млн рублей

Москва, 12 августа. МТС запускает представительство центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub в Нижнем Новгороде. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию стартапов и технологических компаний Приволжского федерального округа для их масштабирования на региональном и федеральном уровне.

Стать резидентами MTS StartUp Hub в Нижнем Новгороде могут компании, разрабатывающие решения в сфере Cloud, 5G, IoT, AR/VR-технологий, финтеха, медиа и других. Резидентам будут доступны федеральные программы акселерации и внедрения продуктов, поддержка менторов и возможность получить дополнительные инвестиции в размере до 150 млн рублей. 

"Создавая условия для развития технологических предпринимателей и новую точку притяжения экспертизы в городе, совместно с нашими партнерами мы значительно повысим эффективность инфраструктуры региона за счет внедрения передовых инновационных решений", - прокомментировал директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь отметил, что центр МТС поможет начинающим IT-компаниям реализовать проекты, которые позволят оптимизировать процессы на промышленных предприятиях региона, повысить эффективность в госуправлении и качество предоставления услуг в сфере здравоохранения и образования. "Создание комфортной среды для развития высокотехнологичного бизнеса - это вклад не только в развитие экономики региона, но и в целом в улучшение жизни простых граждан", - резюмировал Никитин.

На базе площадки работают коворкинг и технологические зоны, обеспеченные сетью 5G и всем необходимым оборудованием, что позволяет тестировать и пилотировать цифровые продукты, в том числе в сетях нового поколения.

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