Mary Kay® обсудит права и возможности женщин-предпринимателей в России

Москва, 16 августа. 19 августа в рамках запуска национального проекта Mary Kay и Woman Who Matters "С уважением к каждой" состоится первый Public Talk (25+), посвященный правам и возможностям женщин в бизнесе.

Компания Mary Kay® почти 60 лет оказывает поддержку женщинам-предпринимателям на глобальном уровне, позволяя им раскрыть свой потенциал и принимать активное участие в развитии региональной и национальной экономики разных стран.

Mary Kay® поддерживает глобальные международные организации и события, которые отражают точку зрения о том, что развитие должно быть экономически, социально и экологически устойчивым. Ежегодно, Mary Kay® становится частью социальных инициатив, направленных на расширение гендерного равенства и поддержке предпринимательской деятельности, таких как: подписание принципов расширения прав и возможностей женщин в 2019 году, участие в глобальном форуме по достижению гендерного равенства в Рейкьявике в 2019 году, участие в формировании целевой инициативы по гендерному равенству в рамках работы Глобального договора ООН в 2021 году.

В 2019 году был запущен Акселератор женского предпринимательства (WEA), призванный вдохновлять, обучать и расширять возможности женщин-предпринимателей во всем мире.

Новаторская инициатива Mary Kay®, была создана при поддержке пяти агентств Организации Объединенных Наций: "ООН-женщины", Международной организацией труда, Центром международной торговли, Глобальным договором ООН и Программой развития ООН.

На Российском рынке бренд давно зарекомендовал себя как флагман женского лидерства и независимости, благодаря активному сотрудничеству с ведущими общественными и деловыми организациями. На протяжении четырех лет Mary Kay® и Форум Woman Who Matters плодотворно сотрудничали в контексте женской повестки, что привело к созданию совместного проекта Mary Kay® и Woman Who Matters "С уважением к каждой".

Миссия проекта - поддержка и вдохновение женщин, которые стремятся обрести независимость, начать собственное дело и узнать больше об опыте других.

В 2021 году запланированы четыре Public Talk на самые актуальные темы, поддерживаемые рядом общественных международных организаций, такие как: женское лидерство, образование, научно-технический прогресс и благотворительность.

Первое мероприятие состоится 19 августа в 15:00 в онлайн-формате, темой встречи станет "Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей".

Модератором первой встречи выступит Анна Рудакова, основатель и генеральный директор Форума и Премии Woman Who Matters.

Спикеры встречи:

Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay Россия

София Азизян, партнер EY, руководитель практики аудиторских услуг, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель программы "Деловые женщины" в России

Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" (сеть ГД ООН в России)

Для участия в онлайн-трансляции встречи необходимо зарегистрироваться по ссылке.