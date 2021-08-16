Коллективы ВС Белоруссии вновь выступят на Фестивале "Спасская башня"

Москва, 16 августа. Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии хорошо знаком зрителям фестиваля "Спасская башня" (0+). Он неоднократно выступал на Красной площади вместе с ротой почетного караула. На фестивале "Спасская башня" - 2021 эти коллективы представят новую программу.

Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии был создан в 1950 году как оркестр штаба Белорусского военного округа. В настоящее время он является ведущим военно-музыкальным коллективом страны. Репертуар оркестра насчитывает более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников. Коллектив постоянно выступает в Центральном Доме офицеров в Минске, гарнизонных и солдатских клубах, участвует в эфирах на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за ее пределами, а также является постоянным участником военных парадов, праздничных шествий и других общественных культурных мероприятий.

Особенной популярностью у поклонников белорусского военного оркестра пользуются его плац-концерты на открытом воздухе с сольным, ансамблевым и оркестровым исполнением.

Образцово-показательный оркестр и в этот раз выйдет на брусчатку Красной площади вместе с ротой почетного караула Вооруженных сил Белоруссии.

Рота почетного караула была сформирована в 1995 году для сопровождения встреч и проводов глав государств и правительственных делегаций, которые посещают с официальным визитом Республику Беларусь, участия в общегосударственных мероприятиях и торжествах. Рота является визитной карточкой государства и представляет страну на праздничных мероприятиях в других странах.

Подразделение состоит из 180 военнослужащих, которые демонстрируют под музыку синхронные строевые приемы с карабинами и шашками.

"В этом году почетный караул покажет зрителям ряд новых элементов, подготовленных специально к фестивалю "Спасская башня" - 2021, такие как перестроение в фигуры "Циферблат" и "Шестеренки". Кроме того, на плац-концерте по-новому будут представлены уже полюбившиеся публике элементы - видоизмененная "Расческа", которая будет выполняться в виде двух треугольников, и "Домино". Для большей зрелищности этот прием будет продемонстрирован в замедленном темпе. Зрители также увидят работу солистов почетного караула, которые покажут новые приемы взаимодействия с карабином", - отметили в дирекции фестиваля.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID-free".

ТАСС – официальное информагентство фестиваля.