Организаторы мероприятий из команды Wild Family провели Дикий трейл в Подмосковье

Москва, 16 августа. В Дмитровском районе Московской области 15 августа прошел X-Race Wild Trail (0+) - динамичный трейловый забег с технически сложной трассой и постоянно меняющимся рельефом.

На четырех дистанциях забега (76, 38, 19, 13,5 км) собралось более 700 участников.

"X-Race Wild Trail - это самая веселая гонка от нашей команды, - рассказала начальник службы разметки Wild Family Кристина Гирник. - На этот раз участников ждали лесные грунтовые и песчаные дорожки, освежающие броды, заросшие просеки, крапива и высокая трава".

Особенность забега в том, что на всех дистанциях спортсмены ощущают на себе прелести настоящего дикого леса: приходится пробираться через завалы и буреломы, заболоченные вырубки и заросшие просеки, преодолевать броды, взбираться на вершины холмов и спускаться по узким крутым бородкам. Наградой за эти испытания становится потрясающая красота Подмосковья, бескрайние поля и живописные леса.

На X-Race Wild Trail свои силы могли попробовать участники с разным уровнем подготовки.

13,5 км с контрольным временем три часа - это небольшой динамичный маршрут, который подошел как опытным любителям скоростных забегов, так и новичкам.

19 км, контрольное время четыре часа - финишировать на этой дистанции было уже посложнее: узкие тропы, крутые подъемы, спуски и, конечно же, броды, так полюбившиеся всем участникам гонки.

38 км, контрольное время восемь часов. На этой дистанции спортсменов ждали все главные ингредиенты подмосковного трейла: густые леса и непролазная чаща буреломов, кочки, поля с высокой травой и прохладные броды, дарившие новые силы уставшим ногам.

76 км, контрольное время 14 часов. Выйти на эту дистанцию - это всегда настоящий подвиг. Два непростых круга по 38 км, со всеми атрибутами настоящего дикого леса: завалы, буреломы, высокая трава, броды, и, конечно же, головокружительные подъемы и спуски.

Для детей в возрасте от 0 до 14 лет организаторы провели детский забег: каждый из юных участников преодолел дистанцию в 500 м по пересеченной местности и получил возможность почувствовать себя настоящим спортсменом.

Каждого участника, включая детей, перед стартом ждал пакет с сувенирами и подарками от партнеров забега, а на финише - памятная медаль и горячий обед.

Прошедший забег стал юбилейным, пятым X-Race Wild Trail, в честь чего каждому финишеру организаторы вручили праздничный кекс, украшенный горящей свечкой, а также устроили забавную фотозону в стилистике забега.