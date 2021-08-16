Открыт прием заявок на участие в стенде Created in Moscow на девятой ярмарке Cosmoscow

Москва, 16 августа. С 10 по 12 сентября в столичном Гостином дворе пройдет ключевая ярмарка современного искусства Cosmoscow 2021 (18+), которая в этом году представит рекордное количество участников – 80 галерей из Австрии, Аргентины, Гонконга, ОАЭ, Франции, Швейцарии и других стран.

Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, представит секцию Created in Moscow для презентации работ более 20 столичных галерей, каждая из которых примет участие в Cosmoscow бесплатно. Тема секции этого года – "Малые скульптурные формы". Куратором экспозиции выступит Алексей Масляев, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, который продолжит в рамках ярмарки исследование особенностей художественного языка и изобразительных средств современных российских художников. В 2021 году акцент с рисунка будет смещен к малым скульптурным формам.

"Поддержка и продвижение столичных художников и галерей являются приоритетными направлениями работы Департамента. Город активно помогает в реализации инициатив представителей арт-индустрии, и секция Created in Moscow на ярмарке Cosmoscow – один из успешных примеров. Московские галереи смогут достойно представить работы своих художников на международной арене и повысить продажи", – отметил Алексей Фурсин, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Секцию Created in Moscow дополнит программа стенда с кураторскими экскурсиями от Алексея Масляева, встречами с художниками, представленными на стенде, а также образовательными дискуссиями.

Проект Created in Moscow направлен на поддержку московских художников и деятелей искусства. Также в рамках секции гости и участники ярмарки смогут получить информацию о мерах поддержки современного искусства и креативных индустрий Правительством Москвы.

Заявки на участие в секции Created in Moscow принимаются с 13 по 20 августа. Отбор заявок будет осуществлен экспертным советом, состоящим из ведущих специалистов арт-индустрии. Более подробную информацию об участии и получении формы заявки можно получить на сайте Агентства креативных индустрий и по электронному адресу info@moscow-creative.ru.

В прошлом году в ярмарке Cosmoscow 2020 приняли участие 62 галереи, представившие более 300 художников. Ярмарку дополнила насыщенная деловая программа. Галерейные продажи превысили 200 млн рублей, а количество посетителей составило 9 600 человек – максимальное возможное с учетом ограничений Роспотребнадзора. Высокий интерес к коллективному стенду Created in Moscow проявили столичные коллекционеры.