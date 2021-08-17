Два инженера Белоярской АЭС стали лучшими в отраслевом чемпионате AtomSkills 2021

ТАСС. 17 августа. Два сотрудника Белоярской АЭС - инженер-электроник отдела информационно-коммуникационных технологий Евгений Петухов и инженер-программист цеха тепловой автоматики и измерений Александр Корочкин завоевали золотые медали в VI Отраслевом чемпионате AtomSkills в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

Соревнования проходили по 37 компетенциям. Всего в чемпионате приняли участие более 1100 участников и экспертов из более чем 30 регионов России. Среди них работники 16 дивизионов Госкорпорации "Росатом", специалисты ряда крупных промышленных компаний, в числе которых ОАО "РЖД", "ЕВРАЗ", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", а также эксперты и студенты более 20 вузов и образовательных организаций.

В компетенции "Сетевое и системное администрирование" участвовало девять команд, каждая состояла из двух человек. За три соревновательных дня участникам необходимо было настроить компьютерную инфраструктуру с нуля: создать учетные записи, настроить сервисы, доступ в интернет, удаленный доступ, приложения и многое другое. Команде Белоярской АЭС удалось сделать это быстрее и правильнее всех.

"Участие в таких соревнованиях - это отличный способ выйти из зоны комфорта и проверить свои силы в жестких соревновательных условиях. Я благодарен своему напарнику за бесценный опыт, которым он со мной поделился. Главное, что я вынес из участия в чемпионате - это умение принимать важные решения в условиях постоянной нехватки времени, а также умение противостоять стрессовым ситуациям. Уверен, что этот опыт пригодится мне во время чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021, который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября", - рассказал Александр Корочкин.

О чемпионате

Чемпионат AtomSkills 2021 прошел с 12 по 16 августа в Екатеринбурге. Из 37 представленных компетенций три в чемпионатную программу были включены в этом году: "Геодезия", "Строительный контроль" (компетенции Международного строительного чемпионата) и новая компетенция "Управление качеством". По итогам чемпионата сильнейшие участники получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills, Международном строительном чемпионате. По традиции в AtomSkills принимают участие действующие сотрудники атомной отрасли, студенты колледжей и вузов, сотрудники сторонних промышленных компаний.

Росатом - первая отечественная промышленная компания, которая адаптировала методики чемпионатов WorldSkills под специфику атомной отрасли и организовала первый корпоративный чемпионат AtomSkills в 2016 году. Это крупнейший в мире чемпионат среди организуемых промышленными компаниями.

Об АЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.