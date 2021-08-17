Добавленная стоимость в промышленности КНР в июле выросла на 6,4% в годовом исчислении

ТАСС, 17 июля. Добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, увеличилась в июле текущего года на 6,4% в годовом исчислении на фоне продолжающегося восстановления производственного спроса. Об этом сообщили во вторник в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на опубликованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР экономические данные Китая.

"По итогам первых семи месяцев этого года показатель увеличился на 14,4% в годовом исчислении, таким образом, средний темп роста данного показателя за аналогичный период последних двух лет составил 6,7%", - добавили там.

"Ранее данные ГСУ также показали, что в июле этого года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая составил 50,4, продолжая свидетельствовать о расширении данного сектора на протяжении 17 месяцев, несмотря на негативное влияние таких факторов, как высокая температура и наводнения", - отмечено в документе.

В ГСУ КНР добавили, что на фоне роста внутреннего спроса потребление в Китае продолжило расти. "В прошлом месяце объем розничных продаж потребительских товаров в стране составил 3,49 трлн юаней (около $540 млрд), увеличившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, за период с января по июль текущего года объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 20,7% в годовом исчислении, при этом средний темп роста этого показателя за аналогичный период последних двух лет составил 4,3%", - отмечено в сообщении.

Согласно данным ГСУ, за первые семь месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды в Китае составил 30,25 трлн юаней (примерно $4,67 трлн), увеличившись на 10,3% в годовом выражении. В результате средний темп роста данного показателя за аналогичный период последних двух лет составил 4,3%.

"Кроме того, по опубликованным Министерством коммерции КНР данным, за первые семь месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 25,5% в годовом выражении, достигнув 672,19 млрд юаней или $100,74 млрд.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.