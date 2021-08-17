Жителям Пермского края представят стратегию цифровой трансформации региона

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Жители Пермского края смогут ознакомиться со стратегией цифровой информации региона и задать интересующие вопросы этой осенью. До 1 сентября 2021 года документ должны утвердить местные власти, сообщил журналистам во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Жителям нужно четко разъяснить, что цифровая трансформация, прежде всего, нужна для перехода на новый уклад жизни, в котором новейшие технологии будут на службе у людей. На сегодняшний день всю подготовительную работу мы уже фактически выполнили. Причем наш регион стал лидером по количеству отраслей, включенных в этот документ. Всего их 18 вместо обязательных семи", – пояснил Махонин.

Согласно стратегии, цифровизация должна охватить такие сферы, как торговля и предпринимательство, экология и природопользование, физическая культура и спорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, энергетическая инфраструктура, массовые коммуникации и СМИ, информационные технологии, туризм и молодежная политика. По словам Махонина, такое повсеместное внедрение IT-технологий в разные направления экономики, социальной сферы и госуправления даст возможность жителям получать еще больше услуг в электронной форме.

"В первую очередь, это позволит людям безопасно и удобно решать свои насущные проблемы. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом", – добавил губернатор.

Цифровая трансформация — одна из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, предусмотренных указом президента России Владимира Путина. В рамках цели предусматривается, в частности, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т. д. Одним из ключевых направлений в достижении национальной цели является развитие искусственного интеллекта.