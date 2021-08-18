Замглавы Минстроя России посетил стройплощадку цифрового ЖК от "Страны Девелопмент"

Москва, 18 августа. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин посетил строительную площадку ГК "Страна Девелопмент" в Тюмени, на которой будет создан цифровой ЖК. Строительство нового микрорайона начнется уже осенью. Реализовывать проект планируется с привлечением нового для России инструмента инфраструктурных облигаций. Себестоимость строительства составит около 18 млрд рублей, в инфраструктуру планируется вложить 660 млн рублей. К строительству проекта приступят в ближайшее время, сейчас на площадке идут изыскательные работы. Использование инфраструктурных облигаций будет реализовано после итогового утверждения проекта Межведомственной комиссией при Минстрое России.

Замглавы Минстроя высоко оценил рынок жилищного строительства в Тюмени. Он отметил, что увиденные проекты говорят о высоком качестве, благодаря которому у людей появятся новые возможности не просто для проживания, но и для проведения досуга на улице, во дворах и парках.

"Использование инфраструктурных облигаций позволяет избавить застройщика от части затрат на создание инженерной и социальной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. Тюменская область вошла в число пилотных регионов, где будет применяться данный механизм. Регион активно работает в этом направлении", - отметил Никита Стасишин. Замминистра подчеркнул, что проект в районе аэропорта Плеханова в Тюмени уже полностью готов к применению инфраструктурных облигаций.

Проект Плеханово ("Домашний") находится в черте города, в перспективном зеленом районе с хорошей транспортной доступностью. В домах будет создана полноценная цифровая экосистема. Жители будут попадать в дом с помощью биометрических данных, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что сегодня особенно актуально. Голосовые помощники позволят осуществлять управление не только самими квартирами, но и всеми сферами жизни. Так, собственники квартир в Плеханово смогут заказать продукты, оплатить коммунальные услуги, купить билеты на самолет или записаться к врачу, просто сообщив голосовому помощнику, что им нужно.

Дополнительный контроль проекта осуществляет Институт развития ДОМ.РФ, который выделил участок для застройки в рамках федеральной программы по развитию инфраструктуры в регионах. Кроме того, именно ДОМ.РФ осуществляет выпуск инфраструктурных облигаций.

Для интеграции цифровой среды в проект Плеханово "Страна Девелопмент" уже ведет переговоры с лидерами рынка IT: компаниями "Сбербанк", "Яндекс" и Mail.ru Group.

"Готовя проект нового микрорайона, мы решили сделать его первым городом будущего в Тюмени: не только удобным и комфортным, но и инновационным, цифровым, безопасным. Фактически Плеханово станет первым полноценным цифровым микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Системы голосового управления призваны облегчить жизнь людей и позволить им уделять больше времени семье и детям. Мы уверены, что наше участие в реализации поручения президента России не будет ограничиваться домашним регионом. Наша компания обладает серьезными мощностями и готова делиться своим опытом и создавать инновационные форматы жилья по всей России", - подчеркнул генеральный директор компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.