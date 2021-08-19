Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона "Рудник" в городе Учалы

ТАСС, 19 августа. В рамках благотворительной деятельности АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) в микрорайоне "Рудник" города Учалы (Республика Башкортостан) построило дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировало новую водонапорную башню. Как сообщили в четверг в пресс-службе УГМК, работы были выполнены на основании обращения жителей, администрации ГП города Учалы и по согласованию с МУП "Учалыводоканал". Общая стоимость модернизации системы водоснабжения составила 14,5 млн рублей.

"На сегодняшний день все решения, которые были приняты по модернизации водопроводных сетей, комбинатом выполнены, положительным результатом проведенной работы стало бесперебойное водоснабжение микрорайона", - отметил заместитель директора по капитальному строительству АО "Учалинский ГОК" Ильдар Кильдебаев.

Монтаж нового водопровода специалисты ремонтно-монтажного управления (РМУ) Учалинского ГОКа производили на восьми улицах - всего было уложено порядка 3,5 км полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 160 мм. Дополнительная ветка позволила закольцевать водопроводные сети микрорайона, нормализовать давление в трубах и обеспечить стабильное водоснабжение потребителей.

"К строительству мы приступили в конце апреля, работали и в выходные, когда это было необходимо. Часть участков трассы проходила по скалистому грунту - привлекали тяжелую технику. В запланированные сроки работы были завершены, и на первых четырех улицах водопровод был запущен в июне", - рассказал начальник участка по ремонту и монтажу инженерных систем РМУ Вадим Гришакин.

Строительно-монтажные работы по прокладыванию сетей проводились без отключения потребителей. По окончанию монтажа водопровода работники РМУ благоустроили территорию и приступили к установке современной водонапорной башни рядом с действующим водонапорным сооружением.

"Хотелось бы отметить, что комбинат не просто установил новую башню, но и огородил территорию по периметру, теперь доступ сюда посторонним закрыт. Думаю, после реконструкции старой водонапорной башни все наболевшие вопросы с водоснабжением микрорайона мы снимем", - подчеркнул глава администрации ГП города Учалы Ильмир Газизов.

Емкость новой водонапорной металлоконструкции высотой 25 м составляет 160 кубометров и служит дополнением к действующей башне. Это обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети. После ввода новой башни в эксплуатацию запас воды увеличился в два раза и перебои в водоснабжении прекратились.

"Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не только на полив, на даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады!" - приводят в пресс-службе слова жительницы микрорайона "Рудник" Галины Харисовой.

Осенью Учалинский ГОК планирует провести также реконструкцию старой водонапорной башни: будет заменены емкость, трубопровод, электрические сети, заложены окна - для исключения теплопотерь. Взамен деревянной конструкции в верхней части башни смонтируют утепленную металлокаркасную. К работам планируется приступить после окончания поливочного сезона.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.