На Столыпинском форуме выступит Крис Скиннер

Москва, 20 августа. 9-10 сентября 2021 года в Москве пройдет IV Столыпинский форум (12+). Как и прежде, его организаторами выступают Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, МГИМО (Московский государственный Институт международных отношений) МИД России и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Основная цель форума - честный, открытый и независимый диалог о мировой и российской экономике нового времени.

Деловая программа этого года посвящена анализу изменений, произошедших в эпоху постковида, поиску ответов на вопросы о том, как преодолеть последствия инфекции и вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста.

Более 200 спикеров форума примут участие в мероприятиях разного формата, включая две пленарные дискуссии.

"Столыпинский форум обещает стать одним из самых ярких событий этой осени. В условиях, когда мир находится в неопределенности, пандемия ковида не преодолена, в мире идет пересмотр принципов дальнейшего развития и сдвиг глобального экономического баланса, в Россия остро нуждается в росте, жизненно необходим честный разговор об экономике нового времени", - сообщает пресс-служба форума.

Центральное событие первого дня, пленарное заседание "Мировая экономика. Постковидный синдром", будет сфокусировано на обсуждении вопросов глобального влияния пандемии на мировую экономику, рассмотрении лучших практик по выводу национальных экономик из кризиса, изучению реакции на возникшие сегодня вызовы и барьеры. Страны, которые затронула пандемия, выбрали разные сценарии реализации ограничительных мер и оказания поддержки наиболее пострадавшим отраслям и группам населения. Несмотря на предпринятые усилия по-прежнему сложно прогнозировать сроки окончания пандемии. Одновременно мир охватили новые экономические течения - ESG повестка и углеродные налоги, неограниченные вливания денег в экономику - прямые субсидии населению и бизнесу, в Азии озабочены ростом среднего дохода своих граждан - идет переориентация на внутренние рынки, прежде всего, в Китае.

На заседании "Мировая экономика. Постковидный синдром" выступит Крис Скиннер, известный как один из самых влиятельных людей в области технологий и как независимый комментатор по финансовым рынкам и финтеху через свой блог the Finanser.com.

В разное время Крис выступал консультантом Белого дома, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

Крис выступит вместе с российским предпринимателем, общественным деятелем, основателем ГК "Базовый элемент", председателем Наблюдательного совета Института роста экономики им. П.А. Столыпина, известным блогером и ярким спикером Олегом Дерипаской.

Пленарная дискуссия второго дня - "Российская экономика: в ожидании роста" будет сосредоточена на российской повестке, включая повышение инвестиционной привлекательности, создание новых драйверов роста.

Как и прежде, на площадке форума соберутся представители российских и иностранных органов власти, признанные мировые эксперты, руководители ведущих отечественных и зарубежных компаний, представители нового поколения предпринимателей.

ТАСС - генеральный информационный партнер.