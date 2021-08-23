На ВЭФ-2021 в рамках Форума Креативного Бизнеса обсудят развитие креативных индустрий

Москва, 23 августа /Росконгресс/. Сессии Форума Креативного Бизнеса пройдут на площадке ВЭФ (6+) как в рамках официальной деловой программы, так и в тематической зоне "Пространство доверия" на стенде Лаборатории "Инносоциум". Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум проведет дискуссии на социально значимые темы, выездную гостиную Евразийского женского форума и вместе с Фондом президентских грантов один из дней полностью посвятит работе с НКО.

Успешный опыт проведения первого Форума Креативного Бизнеса в рамках ПМЭФ-2021 продемонстрировал необходимость организации специального пространства для дискуссий, презентаций, обмена инициативами и знаниями между бизнесом, властью и креативным сообществом. В процессе подготовки ВЭФ и в дни его работы 2–4 сентября во Владивостоке запланировано проведение целого ряда дискуссионных сессий, объединенных общей темой креатива и социальных инноваций. Участники встреч обсудят важность общественных и социокультурных инициатив для развития Дальнего Востока и других регионов России, распределение ответственности власти, бизнеса и общества, вопросы развития традиционных художественных индустрий.

"Обращение к социально значимым темам в неразрывной связи с актуальными вопросами глобальной и региональной экономики позволяют Восточному экономическому форуму каждый год подтверждать статус наиболее востребованной коммуникационной и дискуссионной площадки в регионе. Без обсуждения тем социального благополучия невозможно достичь полноценного успеха и в экономическом развитии", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум традиционно проводит социально ориентированные мероприятия и дискуссии на площадках крупнейших российских деловых форумов. В рамках официальной деловой программы ВЭФ состоится сессия "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов". Будут рассмотрены экономические и технологические инновации, общественные инициативы и деятельность НКО, которые становятся важным фактором успешности городов и регионов. Креативные технологии, краудфандинг, участие горожан в развитии территорий и социокультурного проектирования – ресурс, на который нужно опираться не только на Дальнем Востоке, но и в каждом регионе России. Участники выездной гостиной ЕЖФ "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?" на площадке ВЭФ обсудят опыт достижения женщинами лидерских позиций в бизнесе, необходимость непрерывного образования и способы профессионального самосовершенствования на протяжении всей карьеры.

На стенде Лаборатории "Инносоциум" запланирована дискуссия "Дальний Восток на пути к 2030: распределяя ответственность власти, бизнеса и общества". Речь пойдет о том, почему важно вовлекать бизнес в социальное развитие государства, как стимулировать ответственное потребление и устойчивый образ жизни у жителей Дальнего Востока.

4 сентября работа стенда будет посвящена взаимодействию с НКО. В рамках стратегического сотрудничества Фонда Инносоциум и Фонда президентских грантов была разработана программа, в которую вошли как вопросы организации работы НКО, в том числе получения грантов и предоставления отчетности, так и форсайт-сессия "Дальний Восток: точки роста и роль социокультурных инициатив". Она ставит целью привлечь внимание государственных, общественных институтов и СМИ к поощрению и развитию инициативы масс. Участники и эксперты поделятся передовым опытом успешных проектов, которые реализуют, руководствуясь принципом "готов сотрудничать и знаю, как помочь".

"Фонд Инносоциум уделяет особое внимание социальному аспекту системной поддержки креативных индустрий и помогает с продвижением и распространением наиболее успешных практик. Устойчивое развитие креативного сектора экономики во многом зависит от того, будут ли услышаны инициативы, предложенные представителями отрасли. Обсуждение этих вопросов на Форуме придает импульс развитию креативной сферы, открывает в регионах новые возможности для работы молодых и талантливых людей по созданию национального продукта", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство