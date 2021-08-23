Генконсул КНР в Екатеринбурге: сотрудничество КНР и Уральского региона твердо развивается

В год 100-летия КПК и 20-летия подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве глава дипмиссии Цуй Шаочунь в интервью ТАСС рассказал об отношениях России и Китая

— В этом году отмечается 100-летие образования Коммунистической партии Китая. В России считают, что успехи, которых Китай достиг под руководством КПК в построении государственной системы, являются основной развития вашей страны. Как вы охарактеризуете путь, пройденный вашей страной за этот период, и успехи модернизации?

— В Китае широко известна песня "Без Коммунистической партии не было бы нового Китая". Эта популярная песня ярко выражает глубокие чувства китайского народа к КПК. Именно благодаря руководству КПК китайский народ упорно боролся и полностью избавился от печальной участи полуфеодальной и полуколониальной страны, добился национальной независимости и свободы. И именно под руководством КПК Китай сотворил беспрецедентное чудо развития, привлекающее внимание всего мира, и превратился во вторую по величине экономику мира.

Потрясающие изменения произошли во всех сферах жизни страны, совокупная мощь государства и социальная производительность достигли беспрецедентных в истории скачков развития.

Самыми убедительными являются факты. ВВП Китая подскочил с 67,91 млрд юаней в 1952 году до 100 трлн юаней в 2020 году, фактический рост — примерно в 189 раз. В особенности после проведения политики реформ и открытости среднегодовой рост экономики Китая составил более 9%, а его доля в мировой экономике увеличилась с 1,8% в 1978 году до 17,4% в 2020-м.

Китай в течение 11 лет сохраняет свои позиции в качестве крупнейшего в мире производственного центра, стоимость его произведенной продукции превышает аналогичный показатель США, Германии и Японии, вместе взятых. Китай является крупнейшей торговой державой мира, страной с наибольшим притоком иностранных инвестиций и занимает второе место в мире по объему прямых инвестиций за рубеж. Также Китай является крупнейшим торговым партнером более чем 120 стран и регионов мира. С 2006 года Китай вышел на первое место по вкладу в глобальный экономический рост, а с 2013 года ежегодно на долю страны приходится около 30% мирового роста. В то же время ВВП Китая на душу населения в течение двух лет подряд превышает $10 тыс., что означает вступление Китая в ряд стран со средним и высоким уровнем доходов. Население со средним доходом страны превышает 400 млн человек. За 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости Китай успешно вывел 770 млн человек из черты бедности, что составляет более 70% мирового населения, выведенного из нищеты за тот же период. В преддверии 100-летия основания КПК Китай также успешно вывел всех сельских бедняков из крайней нищеты в соответствии с нынешним стандартом, тем самым полностью искоренив проблему абсолютной бедности, преследовавшую Китай тысячи лет. На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество. Китай движется вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы.

Ключ к успеху Китая заключается в руководстве КПК, которое позволяет Китаю иметь выдающуюся, сильную, грамотную и эффективную центральную власть, гарантирует единство и сплоченность страны с обширной территорией и большим населением. Китай не стал копировать опыт и модели развития других стран и встал на путь модернизации с китайской спецификой, соответствующей своим реалиям. На этом пути Китай добился быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности, всего за несколько десятилетий завершив процесс развития, на который развитым странам потребовались сотни лет. Успех модернизации Китая повысил общее благосостояние всего человечества, а также расширил путь модернизации развивающихся стран, привнеся китайскую мудрость и китайские методы для решения общечеловеческих проблем.

— В этом году также отмечается 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что данный период партнерства — это "отношения нового типа между двумя супердержавами, которые строятся на принципах открытости, взаимного уважения и всеобъемлющего взаимодействия". Как вы оцениваете значение договора в развитии отношений между двумя странами и перспективы взаимодействия регионов вашего консульского округа и регионов КНР?

— 20 лет назад Китай и Россия заключили данный эпохальный документ на основе всестороннего обобщения исторического опыта и результатов развития двусторонних отношений. В договоре юридически закреплена мирная идеология: "Навеки друзья, и никогда — враги", была заложена прочная правовая основа для развития российско-китайских отношений в новом веке. На протяжении прошедших 20 лет, руководствуясь духом договора, китайско-российские отношения развивались долгосрочным, здоровым и устойчивым образом и принесли плодотворные результаты. Двусторонний товарооборот вырос с $8 млрд в 2001 году до $107,7 млрд в 2020 году, увеличившись более чем в 12 раз. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России в течение 11 лет подряд. В настоящее время китайско-российские отношения переживают наилучший период за всю историю и в нынешнем мире являются отношениями между великими державами с высочайшей степенью взаимного доверия, высочайшим уровнем сотрудничества и высочайшей стратегической ценностью. Недавно лидеры двух стран совместно объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что придает ему новый оттенок времени. В будущем Китай и Россия будут и дальше продолжать отстаивать приверженность вечной дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы вывести китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на более высокий уровень. В условиях беспрецедентных глобальных изменений, невиданных за столетие, сотрудничество между Китаем и Россией будет играть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире.

На фоне бурного развития двусторонних отношений сотрудничество между регионами нашего консульского округа и Китаем непрерывно углубляется. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера, крупнейшего экспортного направления и крупнейшего источника импорта для Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа. Генконсульство установило отношения взаимодоверия и взаимодействия с регионами консульского округа. Все теснее становятся дружественные связи между сторонами как на правительственном уровне, так и по линии граждан.

Сотрудничество в различных областях, таких как торговля, инвестиции, наука и технология, а также в культурно-гуманитарной сфере непрерывно приносит реальные результаты. Народы обеих стран ощутили лично на себе истинную пользу двустороннего сотрудничества, что привело к углублению дружбы и постоянному повышению благосостояния народов двух стран. Это также представляет собой яркую демонстрацию развития российско-китайских отношений на региональном уровне. Потенциал сотрудничества между Китаем и Уральским регионом еще далеко не исчерпан и имеет широкие перспективы. Мы готовы совместно с российскими коллегами прилагать усилия, чтобы в дальнейшем развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество и стимулировать сближение народов двух стран, в полной мере претворяя в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух стран, а также активно изыскивать потенциал и новые точки роста двустороннего сотрудничества, чтобы и дальше повышать уровень партнерских отношений регионов консульского округа с Китаем, обогащать их содержание в целях укрепления фундамента вечной дружбы между Китаем и Россией.

— Как вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество регионов возглавляемого вами консульского округа с регионами КНР, а также устойчивость этого сотрудничества в условиях пандемии? Можно ли уже подвести предварительные итоги по товарообороту между Уральским регионом и Китаем?

— Несмотря на трудности в условиях эпидемии коронавируса, сотрудничество Китая с Уральским регионом за прошедший год продолжило устойчивое развитие. В 2020 году объем торговли Уральского федерального округа с Китаем составил $7,805 млрд, снизившись лишь на 4,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что намного меньше показателя снижения общего объема внешней торговли Уральского федерального округа, который составляет 23,35%. Стоит отметить, что товарооборот Свердловской области с Китаем достиг рекордного уровня в $2,8 млрд, увеличившись на 35%, в числе которого экспорт в Китай увеличился на 60%, достигнув $1,9 млрд. Несырьевой экспорт Свердловской области в Китай занимает первое место среди всех регионов России. Даже во время разгара эпидемии между консульским округом и Китаем поддерживалась бесперебойная перевозка грузов автотранспортным и железнодорожным сообщением. В июле прошлого года был открыт новый регулярный грузовой рейс между Екатеринбургом и городом Шицзячжуан. В первом квартале текущего года объем грузовых железнодорожных перевозок из Уральского региона в Китай через Монголию превысил 1,4 млн т, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиционные проекты Китая в консульском округе, такие как завод по нанесению покрытий на трубы для нефти и газа, завод по производству палочек для мороженого, стабильно функционируют, и без задержки запускается ряд новых проектов по выполнению подрядных работ по строительству. Вышеуказанные успехи достигнуть было особенно непросто в условиях серьезного удара в виде эпидемии по мировой экономике и торговле, что свидетельствует об устойчивости и потенциале торгово-экономического сотрудничества Китая с консульским округом.

В условиях эпидемии динамично развивались новые формы бизнеса, в числе таких трансграничная электронная коммерция между регионами консульского округа и Китаем. Согласно статистическим данным таможни аэропорта Кольцово, за первые 11 месяцев 2020 года в Свердловскую область из-за рубежа ввезли в общей сложности 24 млн посылок из интернет-магазинов, 92% из которых пришли из Китая. Трансграничная электронная коммерция все больше превращается в новую точку роста торгово-экономического сотрудничества между двумя сторонами. Уральский регион расположен в центре Евразийского континента и на пересечении торгового коридора Восток — Запад, он имеет совершенную систему воздушных, железнодорожных и автомобильных перевозок и удобную транспортную сеть с Китаем. Свердловская область также планирует реализовать проект "Транспортно-логистические центры". Все вышеуказанное раскрывает еще больше возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества между Уральским регионом и Китаем в области трансграничной логистики и электронной коммерции.

— Сотрудничество — это не только экономика, но также культура и образование. Позвольте узнать, как обстоят дела по реализации культурных и образовательных проектов в условиях пандемии? Также интересует вопрос осуществления образовательного обмена студентов.

— В последние годы обмен между Китаем и Уральским регионом в сфере образования и культуры непрерывно расширяется, а число студенческих обменов стремительно увеличивается. Гуманитарные связи между двумя сторонами не приостановились и во время эпидемии. На сегодняшний день в нашем консульском округе проходят обучение свыше 3 тыс. китайских студентов. В этот непростой период многие университеты, включая УрФУ, предоставили нашим студентам большую помощь в учебе, благодаря чему они благополучно завершили дистанционное обучение и успешно защитили диссертацию в онлайн-формате. Российские студенты консульского округа также получают возможность учиться в Китае благодаря стипендиям правительства Китая, стипендиям преподавателей китайского языка, а также по линии программ межуниверситетского обмена. Во время эпидемии четыре института Конфуция и школа Конфуция в консульском округе продолжают преподавание китайского языка, сочетая онлайн и офлайн форматы, а также проводят разнообразные культурные мероприятия. В июне этого года успешно прошел конкурс на знание китайского языка — "Китайский мост" среди школьников и студентов, обучающихся в консульском округе, а один из школьников — участников нашего консульского округа выиграл первенство во всероссийском финале конкурса. Вузы-партнеры двух сторон поддерживают тесные контакты. УрФУ совместно с Хайнаньским институтом экономики и бизнеса открыли Уральский институт в провинции Хайнань. И на данный момент соответствующие вузы обсуждают реализацию нового совместного образовательного проекта.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР — крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Генеральный консул Цуй Шаочунь возглавляет дипмиссию с 6 февраля 2020 года.