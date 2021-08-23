Эксперты высоко оценили вклад врачей Прикамья в борьбу с COVID-19

ТАСС, 23 августа. Эксперты федеральных медицинских центров высоко оценили вклад врачей Прикамья в борьбе с COVID-19, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Пермского края.

"Эксперты оценивали систему оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19 и людям, которым поставлен этот диагноз. Дополнительной их целью была методическая поддержка учреждений здравоохранения. Специалисты повторяли путь пациента - от вызова врача при появлении первых симптомов болезни до госпитализации в стационар и выписки из него. Бригада экспертов побывала в Пермском кардиодиспансере, краевом госпитале для ветеранов войн, клинической больнице им. С.Н. Гринберга, КМСЧ № 1, клинической больнице Свердловского района Перми, краевой клинической больнице и ряде других учреждений", - сказано в сообщении.

Консультативная бригада федеральных экспертов под руководством эпидемиолога Национального медицинского центра радиологии Минздрава РФ Светланы Осадчей завершила работу в учреждениях здравоохранения Пермского края накануне. В состав бригады, которая работала в Прикамье 10 дней, вошли специалисты НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ и ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава РФ (г. Барнаул).

"Хочу поблагодарить медиков за стойкость и мужество и пожелать здоровья. Берегите его, коллеги, и постарайтесь сохранить себя в этих тяжелейших условиях, в которых всем нам приходится работать", - приводятся в сообщении слова Осадчей. Она добавила, что все медики Прикамья достойно работают в сложившейся ситуации.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19, поэтому им необходимо оказывать поддержку. "Сплоченность - очень важное чувство в таких ситуациях, когда работы у медиков очень много, и при этом некоторые из них не сходили в отпуск. Поэтому хочу ко всем обратиться - давайте вместе создадим условия, в которых труд медиков в этих сложных условиях будет настолько удобным и комфортным, насколько это возможно, а пациенты получили необходимое лечение и шли на поправку", - приводятся в сообщении слова главы региона.