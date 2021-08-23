Замглавы МИД КНР возглавил брифинг по вопросам исследования происхождения COVID-19

ТАСС, 23 августа. Под председательством замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя 13 августа в гибридном формате прошел брифинг по вопросам исследования происхождения COVID-19, сообщили в понедельник в Генконсульстве Китайской Народной Республики в Екатеринбурге. На мероприятии присутствовали более 160 аккредитованных в Китае послов, дипломатов и представителей международных организаций. В брифинге приняли участие руководитель китайской делегации в Совместной рабочей группе ВОЗ по исследованию возникновения COVID-19 Лян Ваньнянь, глава Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин, член Китайской академии инженерных наук Сюй Цзяньго, замдиректора департамента по ключевым специальным проектам Министерства науки и технологий Чжан Хунган, замдиректора департамента науки и образования Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гу Цзиньхуэй.

"Как отметил Ма Чжаосюй, с момента вспышки пандемии Китай придерживается концепции сообщества здравоохранения человечества, своевременно обменивается с мировым сообществом опытом по противодействию и контролю коронавирусной инфекции, оказывает посильную помощь в виде противоэпидемических средств. Китай одним из первых развернул самую масштабную в мире кампанию по сотрудничеству в сфере вакцин, внес особый вклад в дело общественного здравоохранения и безопасности на планете. Китайская Народная Республика всегда с научным подходом активно принимает участие в глобальном сотрудничестве по выявлению первоисточника коронавируса, дважды приглашала экспертов ВОЗ в Китай для исследования происхождения вируса", - сказано в сообщении. В марте текущего года официально опубликован совместный доклад Китая и ВОЗ об итогах исследования происхождения COVID-19, в котором озвучены самые авторитетные, профессиональные и научно-обоснованные выводы, обозначены конкретные предложения о будущей работе. Кроме того, китайские эксперты по собственной инициативе представили ВОЗ китайский вариант плана второго этапа работы по изучению происхождения коронавируса, добавили в дипмиссии по итогам брифинга.

"Как отметил Ма Чжаосюй, позиция Китая по вопросу глобального исследования происхождения COVID-19 является четкой и последовательной, - сказано в сообщении генконсульства. - Во-первых, с учетом научного характера этой работы, выявлением животного происхождения вируса и способов его передачи к человеку должны заниматься исключительно ученые, никакая страна не вправе пренебрегать жизнью ради собственных политических интересов, политизировать вопрос науки для дискредитации других. Во-вторых, в совместном докладе рабочей группы специалистов Китая и ВОЗ зафиксированы выводы и рекомендации, одобренные как в международном сообществе, так и среди академических кругов, которые следует уважать и претворять в жизнь всем сторонам, включая ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Дальнейшее исследование должно быть основано именно на этих результатах, нельзя начинать все заново. В-третьих, Китай всегда поддерживает научно-обоснованное исследование происхождения COVID-19 и будет продолжать в нем активное участие. Мы выступаем против политизации вопроса исследования, против исследования вопреки резолюции ВАЗ (Всемирной ассамблеи здравоохранения - прим. ТАСС), против исследования в отклонении совместного доклада Китай-ВОЗ. В-четвертых, секретариат ВОЗ должен в соответствии с резолюцией ВАЗ полностью проконсультироваться с государствами-членами по разработке планов работы глобального исследования и ее последующих механизмов при полном уважении их мнения. Тем более, когда речь идет об исследовании в конкретной стране, необходимо заранее согласоваться с ней и на этой основе эффективно вести сотрудничество".

Как подчеркнул Ма Чжаосюй, вирус не знает границ и не выбирает национальностей. Китай, как и другие подвергшиеся ударам COVID-19 страны, заинтересован в скорейшем выявлении первоисточника вируса с целью пресечения его распространения как можно скорее. "Пока все еще бушует пандемия во всем мире, первоочередной задачей остается справедливое распределение вакцин и консолидированная борьба с вирусом. Сотрудничество по исследованию происхождения COVID-19 должно вестись в научном русле без какой-либо политизации. Китайская сторона готова активно проводить с партнерами глобальное научное исследование и вносить собственный вклад в достижение окончательной победы над вирусом", - отмечено в пресс-релизе.

В материалах отмечается, что, подробно проинформировав о работе совместной рабочей группы экспертов Китая и ВОЗ по исследованию происхождения коронавируса, Лян Ваньнянь напомнил о выводах по итогам проделанной совместной работы, указал научную обоснованность и авторитетность выдвинутых рекомендаций. Юань Чжимин сообщил о ходе исследования коронавируса в Уханьском институте вирусологии и фактами опровергнул риторику о якобы имевшей место «утечке коронавируса» из данного института. Академик Сюй Цзяньго с медицинской и научной точки зрения подчеркнул научность и сложность работы по исследованию происхождения коронавируса, а также необходимость выявления путей распространения коронавируса через холодильную цепь. Чжан Хунган ознакомил с ходом исследования происхождения коронавируса как внутри Китая, так и во всем мире, в том числе об обнаружении случаев заражения еще до вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Гу Цзиньхуэй сделал обзор активного сотрудничества Китая с ВОЗ и представил план Китая относительно следующего этапа исследования происхождения коронавируса.

"В ходе брифинга посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что Россия выступает против политизации происхождения COVID-19 и поддерживает координацию действий для продвижения прозрачных многосторонних усилий, направленных на отслеживание происхождения коронавируса. Он также подчеркнул важность проведения исследования в рамках ВОЗ на принципах, согласованных странами-участницами этой организации и на основе имеющихся научных доказательств. Посол Сомали в Китае г-н Авале заявил, что в докладе по итогам совместного исследования Китая и ВОЗ сделаны научно обоснованные выводы и исследовательская работа должна проходить в соответствии с резолюцией ВАЗ. По его словам, борьба с пандемией была и остается первостепенной и приоритетной задачей международного сообщества. Китай уже поставил больше 800 млн доз вакцин от COVID-19 в более чем 100 стран и выделил 100 млн. долл. США для программы COVAX. Общее количество вакцин, поставленных Китаем странам мира к концу текущего года, достигнет 2 млрд доз, что свидетельствует о значимом вкладе Китая в международную борьбу с пандемией", - сказано в сообщении.