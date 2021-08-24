ПСБ создаст базовую кафедру дополнительного образования в Финуниверситете

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации договорились о создании базовой кафедры банка для дополнительного образования сотрудников, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ПСБ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Соглашение предусматривает возможность создания в Финуниверситете базовой кафедры ПСБ, что позволит разрабатывать и реализовывать специальные программы дополнительного образования и подготовки кадров, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказано в сообщении.

Известно, что документ подписан председателем ПСБ Петром Фрадковым и ректором Финансового университета Михаилом Эскиндаровым в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Как рассказал Фрадков, слова которого приводятся в сообщении, сотрудничество будет включать обучение МВА для директоров предприятий ОПК, создание магистратуры "Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК" и "Диверсификация ОПК", курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение совместных форумов, конференций, мастер-классов, семинаров и многое другое. "Мы высоко ценим работу с Финансовым университетом, которая позволит сконцентрировать наш опыт и знания на дополнительном обучении сотрудников ОПК", - сказал Фрадков.

В свою очередь Михаил Эскиндаров, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что подписание соглашения существенно расширит спектр направлений сотрудничества с ПСБ и повысит качество совместной работы по подготовке высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса, а также позволит вузу активно включиться в приоритетные проекты оборонной отрасли. "Убежден, что наше сотрудничество будет плодотворным и станет надежным фундаментом для успешной реализации научных и образовательных программ по перспективным направлениям", - сказал Эскиндаров.