Росаккредитация подтвердила компетентность центральной заводской лаборатории УЭХК

ТАСС, 24 августа. Центральная заводская лаборатория Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области) успешно прошла процедуру аккредитации и в полном объеме. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила высокий уровень компетенции в области контроля качества товарной продукции и радиационного контроля сбросов и выбросов предприятия, сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

"Утвержденная область аккредитации включает такие направления, как определение изотопного состава урана, измерение содержания примесей в гексафториде урана (ГФУ), измерение радионуклидного состава и удельной активности сбросов и выбросов предприятия. Данные виды измерений применяются для подтверждения качества ГФУ требованиям международных спецификаций, контрактов и технических условий, а также для оценки воздействия деятельности предприятия на объекты окружающей среды", - сказано в сообщении.

"Центральная заводская лаборатория в очередной раз подтвердила профессиональную компетентность. Это обеспечивает комбинату доверие со стороны российских и зарубежных партнеров, уверенность в качестве нашей продукции и соблюдение действующих экологических требований", - приводятся в сообщении слова начальника Центральной заводской лаборатории АО "УЭХК" Станислава Иванова.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.