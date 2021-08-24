ПСБ предложил ряд мер по поддержке проектов диверсификации на предприятиях ОПК

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель ПСБ Петр Фрадков озвучил ряд мер поддержки проектов предприятий ОПК по диверсификации, предложения были озвучены во вторник на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

Выступая на организованной ПСБ панельной дискуссии "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", Фрадков назвал главные вызовы при реализации проектов диверсификации: недостаток у работников предприятий ОПК рыночных компетенций, дефицит свободных средств на перевооружение производства, большие расходы при производстве, делающие диверсификационную продукцию неконкурентоспособной.

"Решать эти проблемы мы предлагаем комплексно. В частности, необходимо расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов - особых экономических зон и технопарков", - сказал Фрадков, его цитирует пресс-служба банка.

Глава ПСБ подчеркнул, что для реализации этих предложений нужна координация усилий органов власти, институтов развития и ПСБ. По словам Фрадкова, банк уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации.

"Мы сформировали специальную программу с использованием механизма льготного финансирования, который позволяет заемщикам по проектам диверсификации снижать затраты на обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны государства. Кроме того, будет открыта Академия ПСБ и создается Фонд диверсификации ОПК, специальный инструмент прямого финансирования проектов диверсификации. Также мы предложим предприятиям ОПК совместные с институтами развития продукты в этой сфере", - цитирует Фрадкова пресс-служба.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" (18+) проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа. Организованная ПСБ панельная дискуссия прошла 24 августа, ее спикерами, помимо Фрадкова, стали вице-президент ТПП Елена Дыбова, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, председатель правления, гендиректор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, говорится в сообщении.

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