ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Военно-строительной компанией

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ и Военно-строительная компания (ВСК) заключили соглашение о сотрудничестве в ходе Международного военно-техничекого форума "Армия-2021" (18+). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПСБ.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и публично-правовая Военно-строительная компания заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование банком текущей и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие сторон в части зарплатного проекта и размещения депозитных средств, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах", - рассказали в пресс-службе.

"Своей работой в сфере строительства, реконструкции и ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры ВСК способствует поддержанию обороноспособности страны. Подписанное соглашение станет базой для нашего дальнейшего сотрудничества в части успешного и своевременного выполнения контрактов компании по гособоронзаказу", - цитируют председателя ПСБ Петра Фрадкова в пресс-службе.

От имени ВСК соглашение подписал руководитель компании Андрей Белков. "ПСБ давно и успешно сотрудничает с Минобороны России. Теперь он стал стратегическим партнером и для публично-правовой Военно-строительной компании. Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, безусловно, обеспечит эффективность и качество в финансовой, инвестиционной и банковской сферах нашей деятельности", - сказал Белков, его слова приводит пресс-службе ПСБ.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.