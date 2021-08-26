Работники Гайского ГОКа проходят углубленный профосмотр

ТАСС, 26 августа. Работники ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) проходят углубленный профосмотр. Как сообщили в четверг в пресс-службе УГМК, в настоящее время 700 работников подземного рудника проходят углубленное медицинское обследование специалистами Оренбургского областного центра профпатологии. Областные медицинские специалисты проводят медосмотр на базе ООО "Санаторий-профилакторий "Горняк".

"На данное обследование направляются те работники комбината, чей стаж во вредных условиях труда составляет пять и более лет. Охрана здоровья, выявление профзаболеваний на ранней стадии, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний, предупреждение несчастных случаев на производстве, своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, - главные составляющие такого мероприятия" - рассказывает специалист бюро социального развития Гайского ГОКа Юлия Бикеева.

Углубленное медицинское обследование включает в себя осмотр врачами узких специальностей: хирургом, отоларингологом, офтальмологом, дерматологом, неврологом, стоматологом, урологом (гинекологом), профпатологом. Специалистами профцентра проводятся расширенные методы обследования: дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей и брюшной аорты, спирометрия с бронходилятационными пробами, электромиография нижних конечностей, паллестезиометрия, аудиометрия, исследование функции вестибулярного аппарата, холодовая проба, биомикроскопия сред глаза, динамометрия, УЗИ органов малого таза, рентгенография грудной клетки в двух проекциях, электроэнцефалография.

Ранее, в 2020 году, углубленный медицинский осмотр проводился для работников шахтостроительного управления и части подземного рудника.

В целом, в 2021 году периодическому медицинскому осмотру подлежит 5400 работников ПАО "Гайский ГОК", в том числе 700 человек – углубленному медицинскому осмотру. На эти цели Гайский ГОК выделил порядка 23 млн рублей.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий УГМК крупнейшим поставщиком сырья. Специализирующется на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.