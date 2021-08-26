Власти ЯНАО отремонтируют почти 60 школ, построенных в 1980-2000 годах

ТАСС, 26 августа. Капитальный ремонт пройдет в 58 школах Ямало-Ненецкого автономного округа, которые были построены в 1980-2000 годах. В настоящий момент идет реновация в четырех школах округа, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства автономного округа.

“Мы запустили на Ямале большую программу обновления школ - строим 25 новых по всему округу и проводим реновацию в 58 существующих. Речь идёт о крепких капитальных зданиях, которые прослужат ещё долго, но внутри они морально устарели. Наша задача - создать там современные яркие образовательные пространства, в которых хочется учиться и развиваться”, - приводят в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Капитальный ремонт пройдет в школах, которые были построены в 1980-2000 годах. В настоящий момент реновация идет в четырех школах округа, на финальной стадии ремонт в гимназии города Лабытнанги. Еще 22 проекта реновации находятся в разработке.

"Перед учреждениями поставлена задача не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Реновация предусматривает три мероприятия: изменение архитектурного облика здания, модернизацию внутреннего пространства, создание современных образовательных пространств в зависимости от концепции и направленности школы и благоустройство пришкольного участка", - говорится в сообщении.

За время реализации национального проекта "Образование" в регионе введено четыре школы на 1 720 мест. В 2019 году открыта школа на 95 мест в селе Восяхово, школа на 450 мест в городе Тарко-Сале. В 2020 году завершена реконструкция двух школ: в городе Губкинский на 875 мест и в селе Антипаюта Тазовского района на 300 мест.