Опубликовали программу Всероссийской недели охраны труда

Москва, 26 августа. VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) (6+), которая пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, представила деловую программу. В рамках Недели за четыре дня состоится свыше 100 мероприятий с участием представителей Минтруда России, Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, широкого круга российских и международных экспертов, включая руководителей госкорпорации "Росатом", РЖД, "Газпромнефти", СУЭКа, KPMG Russia & CIS, "Яндекс.Маркета", IKEA. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.

6 сентября пройдет стратегическая пленарная сессия "Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения" с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. В рамках дискуссии будут затронуты вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда, модернизация законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти и граждан, а также работодателей, внедрение электронного документооборота в сфере труда и его одновременная интеграция в электронные сервисы ПФР, ФСС, государственной инспекции труда.

"Одной из центральных тем ВНОТ станет обсуждение изменений в Трудовой кодекс, отвечающих новым вызовам в сфере охраны труда и направленных на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте. Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. В ходе сессий представители Минтруда России дадут развернутые комментарии по этому поводу", - сообщили в пресс-службе ВНОТ.

Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.

Готовые решения по профилактике производственного травматизма и обеспечения безопасности на рабочем месте в соответствии с глобальными вызовами будут также представлены на отраслевой выставке ВНОТ. Участие в ней примут более 50 отечественных компаний, обладающих интересным опытом и современными наработками. Среди экспонентов будут АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р", ПАО "Норникель" и другие. Также на выставке свои стенды презентуют Ленинградская область и Краснодарский край.

Этот год знаменует концептуальные изменения в подходе к охране труда: формируется законодательная база, приоритеты сфокусированы на профилактике и обеспечении безопасности на рабочем месте, ставится цель аккумулировать лучшие практики со всей страны и масштабировать этот опыт. Этим задачам отвечает Всероссийский конкурс лучших практик в сфере охраны труда, который уже пятый год подряд организует Минтруд России в рамках ВНОТ.

Завершит Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день. В программе - сессии и кейс-баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной безопасности. Среди тем сессий - креативные индустрии и новые технологии в охране труда, волонтерская повестка и многое другое. Активное участие в дискуссиях с молодежью примут представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.