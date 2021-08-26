На "Балтийских сезонах" представят лучшие постановки театра имени Вахтангова

Москва, 26 августа. С 31 августа по 6 сентября 2021 г. в Калининградском областном драматическом театре состоится фестиваль искусств "Балтийские сезоны" (16+). Этот крупномасштабный культурный проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" и АНО "Фестивальная дирекция". Художественный руководитель – Д. Я. Смелянский.

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны-2021" посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и проходит в театральном формате.

Знаменитый театр представит на сцене Калининградского областного драматического театра спектакли: "Люся. Признание в любви" (16+), сценарий Аллы Зохиной, при участии заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой по книгам Л. М. Гурченко, и "Крик лангусты" (16+) по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона, а также моноспектакль народного артиста Российской Федерации Евгения Князева "Пиковая дама" (16+) по повести А. С. Пушкина.

В "Балтийских сезонах" этого года также примет участие Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Студенты IV курса, мастерская заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В. П. Николаенко, покажут спектакль "Лес" (16+) по пьесе А. Н. Островского, режиссер постановки – заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ П. Е. Любимцев. Театральный институт имени Бориса Щукина принимает участие в фестивале второй раз.

Спектакль "Люся. Признание в любви", 16+

Режиссер-постановщик: Александр Нестеров

Художник-постановщик: Максим Обрезков

Музыкальный руководитель и автор аранжировок: Николай Чермошенцев

Хореограф-постановщик: Павел Ивлев

"Спектакль посвящен знаменитой киноактрисе, эстрадной певице, режиссеру, сценаристу, народной артистке СССР Людмиле Марковне Гурченко. Идея постановки родилась на концертах-квартирниках в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке. Людмила Гурченко была добрым другом Вахтанговского театра и Римаса Туминаса. Драматический текст спектакля "Люся. Признание в любви" создан на основе книг самой Людмилы Марковны: это ее прямая речь, веселая и грустная, трагичная и ироничная…" - сообщили в пресс-службе фестиваля. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, Саша Киргизова, Кира Боштырева, заслуженный артист РФ Михаил Васьков, актеры театра Вахтангова. Продолжительность: 1 час 45 мин. (без антракта). Даты показов: 31 августа и 1 сентября, 19:00.

Спектакль "Крик лангусты", 16+

Постановка по пьесе "Смех лангусты" в редакции Жоржа Вильсона

Перевод: Мария Зонина

Режиссер-постановщик: Михаил Цитриняк

Художник-сценограф: Мария Рыбасова

Художник по костюмам: Виктория Севрюкова

Композиторы: Борис Кинер, Александр Прокопович

В этом спектакле на сцене только два актера и… великое множество персонажей. Однажды летним днем, на берегу Атлантического океана, Сара Бернар вновь становится Федрой, Дамой с камелиями, Клеопатрой, Саломеей, Гамлетом… Она диктует своему верному секретарю Жоржу Питу мемуары и разыгрывает с ним эпизоды из собственной жизни, превращая Жоржа то в жестокого антрепренера, то в строгую настоятельницу монастыря, то в Оскара Уайльда…

В спектакле заняты: народная артистка России Юлия Рутберг и народный артист России Андрей Ильин. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта). Даты показов: 2 и 3 сентября, 19:00.

Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова

Спектакль "Лес", 16+

По пьесе А. Н. Островского

Режиссер-педагог: заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ, заведующий кафедрой мастерства актера профессор Любимцев Павел Евгеньевич

Художественный руководитель курса: заслуженный деятель искусств РФ профессор Валентина Петровна Николаенко

Художник: Беликов А. Н.

Музыкальное оформление: Галкин П. Н.

Звукорежиссер: Кучеров П. С.

Художник по свету: Черных А. С.

Пьеса Островского – необыкновенного обаяния; пьеса о всесилии и бессилии театра. Яркие характеры, замечательный юмор, порой мягкий, а временами – весьма ядовитый... Некоторые сцены трогают до слез, другие – пронзают сердце.

Комедия Островского – "взрослая" пьеса, ее редко ставят на учебных сценах. Но в Учебном театре Театрального института имени Бориса Щукина рискнули, прежде всего потому, что на курсе 2022 года выпуска заслуженного деятеля искусств РФ профессора кафедры мастерства актера Валентины Петровны Николаенко есть актерский состав, способный справиться со сложнейшей задачей. А о том, насколько режиссеру-педагогу, заслуженному артисту РФ, заведующему кафедрой мастерства актера профессору Павлу Евгеньевичу Любимцеву и студентам IV курса удалось воплотить "Лес", судить зрителям... Продолжительность: 3 часа 25 мин. (с двумя антрактами). Дата показа: 5 сентября, 19:00.

Спектакль "Пиковая дама", 16+

Моноспектакль народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии России Евгения Князева по повести А. С. Пушкина. Посвящен памяти Петра Наумовича Фоменко. Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта). Дата показа: 6 сентября, 19:00.

ТАСС – генеральный информационный партнер фестиваля.