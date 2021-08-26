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МТС запустила подписку на школьные учебники

Она дополнила детскую комбо-подписку НЕТАРИФ Junior

Москва, 26 августа. "Школа. НЕТАРИФ Junior" предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор. База учебных пособий содержит все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим. В рамках специального предложения при подключении НЕТАРИФ Junior с 17 августа до 31 октября 2021 года новые пользователи получат подписку на учебники бесплатно. 

"Развивая экосистемные продукты МТС уделяет отдельное внимание сервисам для детей. К созданию детской комбо-подписки НЕТАРИФ Junior, мы подошли с практической точки зрения, собрав в ней лучшие решения для безопасного общения, развлечений и развития ребенка. В преддверии нового учебного года мы добавили в существующую подписку доступ к электронными версиями школьных учебников, тем самым объединив в одном продукте еще больше возможностей для качественного и комфортного обучения", - отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетинга Ольга Зиборова.

Подключить детскую подписку можно на странице сайта или в приложении Мой МТС (12+). Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в SMS. "Школа. НЕТАРИФ Junior" также можно активировать в приложении Мой МТС в разделе Услуги - Доступные - Школа, выбрав нужный класс. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении МТС Библиотека версии 4.1.

НЕТАРИФ Junior - подписка, которая создана специально для детей. Включает безлимитные звонки и мессенджеры, книги, музыку, мультики, защиту от нежелательных звонков и контента и многое другое, что может потребоваться ребенку.

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