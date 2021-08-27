Ассамблея народов Евразии приняла участие в форумах, посвященных городской среде

Москва, 27 августа. /Ассамблея народов Евразии/ Ассамблея народов Евразии приняла участие в мероприятиях, посвященных городской среде и комплексному развитию городов: Всероссийском форуме Минстроя России "Малые города и исторические поселения" (12+) и форуме "Среда для жизни" (12+).

Их организаторами выступил Минстрой России совместно с АО "ДОМ.РФ" и Правительством Нижегородской области.

25 и 26 августа представители регионов и городов, эксперты, архитекторы, урбанисты обменивались опытом и обсуждали лучшие кейсы в сфере формирования комфортной городской среды. Основной темой стала городская среда: формирование водно-зеленых каркасов, работа с гражданами, последние тенденции и успешные кейсы в сфере формирования комфортной городской среды.

В числе спикеров - ведущие архитекторы, урбанисты, дизайнеры, представители институтов развития. В работе форумов приняли участие: председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

25 августа в деловой программе, посвященной городскому развитию, принял участие заместитель председателя Совета по информатизации и цифровой экономике Ассамблеи народов Евразии Кирилл Лысенко. Он выступил с докладом на актуальную тему "Комфортная городская среда в цифровом мире", в котором был представлен успешный опыт реализации в Калужской области пилотного проекта "Автоматизации процесса учета и качества систем водоснабжения и водоотведения, создание комплекса цифрового мониторинга водных ресурсов". Кирилл Лысенко рассказал, в том числе, о создании цифровых двойников и необходимости цифровой трансформации сферы ЖКХ.

"Мы живем одновременно и в цифровом мире, и хотим комфортной городской среды, невозможно дальнейшее создание городов без их цифровых двойников и современного ЖКХ без онлайн-мониторинга", - отметил в своем выступлении Кирилл Лысенко.

В рамках мероприятий в Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского молодежного конкурса медиапроектов "Городские интонации". На питчинг-сессии были определены лучшие проекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды, по таким направлениям, как городские медиа, геймификация городского пространства, визуальный проект, а также формирование комфортной городской среды.

На площадке форумов собрались представители практически всех субъектов России. Последняя встреча в таком формате - федеральных ведомств, российских регионов, экспертного сообщества - проходила в 2019 году. За это время накопилось огромное количество тем, нововведений, обсуждения которых в формате прямого диалога крайне актуальны и помогут выработать новые стратегии и подходы к развитию городских пространств не только в России, но и во всем мире.

ТАСС - информационный партнер.