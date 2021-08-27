Эксперты РАМУ — в составе жюри Perspectum Awards 2021!

Москва, 21 августа. Perspectum Awards (16+) – новый конкурс на рынке маркетинговых услуг, созданный под эгидой РАМУ. Проект призван выявлять и продвигать нестандартные подходы и тренды, которые помогают реализовать креативную идею и добиться ощутимого бизнес-эффекта для клиента. Perspectum Awards представляет первый пул жюри: в него вошли 15 специалистов из агентств-членов РАМУ. В состав экспертов конкурса приглашены профессионалы маркетинговой индустрии: лидеры компаний, руководители агентских практик и креативные директора.

Олеся Немировская, Business Development Director, Action

Антон Мельников, Chief creative officer emg

Алексей Лейбович, Креативный директор КГ Seven

Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group

Илья Провкин, Creative director Ark Group

Максим Алешин, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF

Мария Пухова, Креативный директор Orange Group

Александра Боева, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.

Дмитро Хмелевский, CEO ADV Experience

Елена Ягид, Креативный директор ТМА

Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia

Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl

Наталья Ивачкина, Генеральный директор группы компаний ICON

Наталья Живая, Генеральный директор CROS.MARKETING

Данила Бавченков, Креативный директор RED AGENCY

Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group:

“Для меня большая честь войти в состав жюри первого конкурсного сезона Perspectum Awards. Очень интересно принимать участие в становлении чего-то крайне перспективного. Я являюсь представителем трейд-маркетингового крыла нашей отрасли, и в этой сфере креатив, как правило, стоит на службе бизнес-эффективности. В связи с этим, в оценке работ я буду стараться обращать особое внимание на результативность проекта и оценивать идеи через призму того, как они повлияли на решения задач брифа и удовлетворенность заказчика. Уверен, что всех нас ожидает знакомство с массой интересных проектов, живое обсуждение кейсов с коллегами и просто приятное общение с хорошими людьми. Не знаю, как вы, а я в предвкушении…”

Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia:

“Участие в жюри фестивалей даёт мне возможность увидеть изнутри состояние рынка, а также выделить из общего множества именно те работы, на которые равняется вся наша индустрия. Новый конкурс РАМУ является крайне важным с точки зрения развития именно экспертизы в области маркетинговых коммуникаций, поэтому я очень ценю такое участие.

Работа состава жюри первого конкурсного сезона задаст стартовую планку для последующей оценки работ в рамках Perspectum Awards. Всегда тяжело быть первопроходцем, поэтому мы с коллегами приложим максимум усилий для принятия объективного решения при определении лучших работ. Важным критерием для меня является то, обосновано ли выбранное креативное решение анализом, а также стратегическим инсайтом. И, конечно же, особое внимание буду уделять результатам проектов и тому, насколько креативная идея отвечает целевой аудитории.

Фестивали в нашей индустрии играют крайне важную роль — чем больше качественных конкурсов, тем выше конкуренция в этом сегменте, выше требования к проектам и, соответственно, выше планка для всех участников рынка. Считаю, что в сегменте маркетинговых услуг должно быть больше таких мероприятий, поэтому очень рада появлению Perspectum Awards в этом году”.

Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl:

“Для меня работа в жюри – это способ освежить профессиональное восприятие, возможность по-новому увидеть контекст индустрии и, конечно, колоссальный опыт. Поэтому я всегда испытываю радостное волнение, получив приглашение в жюри фестиваля, тем более если это новый конкурс РАМУ.

Perspectum Awards – долгожданный и очень нужный для индустрии конкурс, который позволит повысить знание и значимость маркетинговых услуг на рекламном рынке России. Уверена, что мы увидим много достойных работ, и, как всегда, жюри будет непросто сделать выбор”.

В дальнейшем состав жюри будет расширяться: в него войдут эксперты ведущих рекламных агентств, а также представители крупных брендов.

Подробнее с составом жюри вы можете ознакомиться здесь: https://perspectum.ru/jury/

Perspectum Awards – профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект посвящен креативным подходам и современным маркетинговым инструментам и призван создавать новые тренды на рынке. Площадка поможет агентствам продемонстрировать свои лучшие практики и представить креативные и эффективные кейсы, которые станут конкурентным преимуществом при общении с рекламодателями.

Ответы на самые важные вопросы для всех участников первого конкурсного сезона: https://perspectum.ru/faq/

Стать участником Perspectum Awards: https://perspectum.ru

Организаторы: РАМУ, ЦРБК

Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС.



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