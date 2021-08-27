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Эксперты РАМУ — в составе жюри Perspectum Awards 2021!

В пул жюри вошли 15 специалистов из агентств-членов РАМУ

Москва, 21 августа. Perspectum Awards (16+) – новый конкурс на рынке маркетинговых услуг, созданный под эгидой РАМУ. Проект призван выявлять и продвигать нестандартные подходы и тренды, которые помогают реализовать креативную идею и добиться ощутимого бизнес-эффекта для клиента. Perspectum Awards представляет первый пул жюри: в него вошли 15 специалистов из агентств-членов РАМУ. В состав экспертов конкурса приглашены профессионалы маркетинговой индустрии: лидеры компаний, руководители агентских практик и креативные директора.

  • Олеся Немировская, Business Development Director, Action
  • Антон Мельников, Chief creative officer emg
  • Алексей Лейбович, Креативный директор КГ Seven
  • Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group
  • Илья Провкин, Creative director Ark Group
  • Максим Алешин, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF
  • Мария Пухова, Креативный директор Orange Group
  • Александра Боева, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.
  • Дмитро Хмелевский, CEO ADV Experience
  • Елена Ягид, Креативный директор ТМА
  • Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia
  • Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl
  • Наталья Ивачкина, Генеральный директор группы компаний ICON
  • Наталья Живая, Генеральный директор CROS.MARKETING
  • Данила Бавченков, Креативный директор RED AGENCY

Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group:

“Для меня большая честь войти в состав жюри первого конкурсного сезона Perspectum Awards. Очень интересно принимать участие в становлении чего-то крайне перспективного. Я являюсь представителем трейд-маркетингового крыла нашей отрасли, и в этой сфере креатив, как правило, стоит на службе бизнес-эффективности. В связи с этим, в оценке работ я буду стараться обращать особое внимание на результативность проекта и оценивать идеи через призму того, как они повлияли на решения задач брифа и удовлетворенность заказчика. Уверен, что всех нас ожидает знакомство с массой интересных проектов, живое обсуждение кейсов с коллегами и просто приятное общение с хорошими людьми. Не знаю, как вы, а я в предвкушении…”

Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia:

“Участие в жюри фестивалей даёт мне возможность увидеть изнутри состояние рынка, а также выделить из общего множества именно те работы, на которые равняется вся наша индустрия. Новый конкурс РАМУ является крайне важным с точки зрения развития именно экспертизы в области маркетинговых коммуникаций, поэтому я очень ценю такое участие.

Работа состава жюри первого конкурсного сезона задаст стартовую планку для последующей оценки работ в рамках Perspectum Awards. Всегда тяжело быть первопроходцем, поэтому мы с коллегами приложим максимум усилий для принятия объективного решения при определении лучших работ. Важным критерием для меня является то, обосновано ли выбранное креативное решение анализом, а также стратегическим инсайтом. И, конечно же, особое внимание буду уделять результатам проектов и тому, насколько креативная идея отвечает целевой аудитории. 

Фестивали в нашей индустрии играют крайне важную роль — чем больше качественных конкурсов, тем выше конкуренция в этом сегменте, выше требования к проектам и, соответственно, выше планка для всех участников рынка. Считаю, что в сегменте маркетинговых услуг должно быть больше таких мероприятий, поэтому очень рада появлению Perspectum Awards в этом году”.

Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl:

“Для меня работа в жюри – это способ освежить профессиональное восприятие, возможность по-новому увидеть контекст индустрии и, конечно, колоссальный опыт. Поэтому я всегда испытываю радостное волнение, получив приглашение в жюри фестиваля, тем более если это новый конкурс РАМУ.

 Perspectum Awards – долгожданный и очень нужный для индустрии конкурс, который позволит повысить знание и значимость маркетинговых услуг на рекламном рынке России. Уверена, что мы увидим много достойных работ, и, как всегда, жюри будет непросто сделать выбор”.

В дальнейшем состав жюри будет расширяться: в него войдут эксперты ведущих рекламных агентств, а также представители крупных брендов.

Подробнее с составом жюри вы можете ознакомиться здесь: https://perspectum.ru/jury/

Perspectum Awards – профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект посвящен креативным подходам и современным маркетинговым инструментам и призван создавать новые тренды на рынке. Площадка поможет агентствам продемонстрировать свои лучшие практики и представить креативные и эффективные кейсы, которые станут конкурентным преимуществом при общении с рекламодателями.

Ответы на самые важные вопросы для всех участников первого конкурсного сезона: https://perspectum.ru/faq/

Стать участником Perspectum Awards: https://perspectum.ru

Организаторы: РАМУ, ЦРБК

Индустриальные партнеры:  АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС.


Генеральный информационный партнер: ТАСС (16+)

Стратегический digital-партнер: Mail.ru

Информационные партнеры: Intercom Media (18+), Event Live(18+) 

Книжный партнер: Альпина Паблишер

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