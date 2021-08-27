Эксперты РАМУ — в составе жюри Perspectum Awards 2021!

Москва, 21 августа. Perspectum Awards (16+) – новый конкурс на рынке маркетинговых услуг, созданный под эгидой РАМУ. Проект призван выявлять и продвигать нестандартные подходы и тренды, которые помогают реализовать креативную идею и добиться ощутимого бизнес-эффекта для клиента. Perspectum Awards представляет первый пул жюри: в него вошли 15 специалистов из агентств-членов РАМУ. В состав экспертов конкурса приглашены профессионалы маркетинговой индустрии: лидеры компаний, руководители агентских практик и креативные директора.
- Олеся Немировская, Business Development Director, Action
- Антон Мельников, Chief creative officer emg
- Алексей Лейбович, Креативный директор КГ Seven
- Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group
- Илья Провкин, Creative director Ark Group
- Максим Алешин, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF
- Мария Пухова, Креативный директор Orange Group
- Александра Боева, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.
- Дмитро Хмелевский, CEO ADV Experience
- Елена Ягид, Креативный директор ТМА
- Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia
- Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl
- Наталья Ивачкина, Генеральный директор группы компаний ICON
- Наталья Живая, Генеральный директор CROS.MARKETING
- Данила Бавченков, Креативный директор RED AGENCY
Леонид Зезин, Deputy Managing Director Progression Group:
“Для меня большая честь войти в состав жюри первого конкурсного сезона Perspectum Awards. Очень интересно принимать участие в становлении чего-то крайне перспективного. Я являюсь представителем трейд-маркетингового крыла нашей отрасли, и в этой сфере креатив, как правило, стоит на службе бизнес-эффективности. В связи с этим, в оценке работ я буду стараться обращать особое внимание на результативность проекта и оценивать идеи через призму того, как они повлияли на решения задач брифа и удовлетворенность заказчика. Уверен, что всех нас ожидает знакомство с массой интересных проектов, живое обсуждение кейсов с коллегами и просто приятное общение с хорошими людьми. Не знаю, как вы, а я в предвкушении…”
Алена Кремер, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia:
“Участие в жюри фестивалей даёт мне возможность увидеть изнутри состояние рынка, а также выделить из общего множества именно те работы, на которые равняется вся наша индустрия. Новый конкурс РАМУ является крайне важным с точки зрения развития именно экспертизы в области маркетинговых коммуникаций, поэтому я очень ценю такое участие.
Работа состава жюри первого конкурсного сезона задаст стартовую планку для последующей оценки работ в рамках Perspectum Awards. Всегда тяжело быть первопроходцем, поэтому мы с коллегами приложим максимум усилий для принятия объективного решения при определении лучших работ. Важным критерием для меня является то, обосновано ли выбранное креативное решение анализом, а также стратегическим инсайтом. И, конечно же, особое внимание буду уделять результатам проектов и тому, насколько креативная идея отвечает целевой аудитории.
Фестивали в нашей индустрии играют крайне важную роль — чем больше качественных конкурсов, тем выше конкуренция в этом сегменте, выше требования к проектам и, соответственно, выше планка для всех участников рынка. Считаю, что в сегменте маркетинговых услуг должно быть больше таких мероприятий, поэтому очень рада появлению Perspectum Awards в этом году”.
Зинаида Кривых, Исполнительный директор ГК Beetl:
“Для меня работа в жюри – это способ освежить профессиональное восприятие, возможность по-новому увидеть контекст индустрии и, конечно, колоссальный опыт. Поэтому я всегда испытываю радостное волнение, получив приглашение в жюри фестиваля, тем более если это новый конкурс РАМУ.
Perspectum Awards – долгожданный и очень нужный для индустрии конкурс, который позволит повысить знание и значимость маркетинговых услуг на рекламном рынке России. Уверена, что мы увидим много достойных работ, и, как всегда, жюри будет непросто сделать выбор”.
В дальнейшем состав жюри будет расширяться: в него войдут эксперты ведущих рекламных агентств, а также представители крупных брендов.
Подробнее с составом жюри вы можете ознакомиться здесь: https://perspectum.ru/jury/
Perspectum Awards – профессиональный конкурс в области маркетинговых коммуникаций, учрежденный Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг. Проект посвящен креативным подходам и современным маркетинговым инструментам и призван создавать новые тренды на рынке. Площадка поможет агентствам продемонстрировать свои лучшие практики и представить креативные и эффективные кейсы, которые станут конкурентным преимуществом при общении с рекламодателями.
Ответы на самые важные вопросы для всех участников первого конкурсного сезона: https://perspectum.ru/faq/
Стать участником Perspectum Awards: https://perspectum.ru
Организаторы: РАМУ, ЦРБК
Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС.
Генеральный информационный партнер: ТАСС (16+)
Стратегический digital-партнер: Mail.ru
Информационные партнеры: Intercom Media (18+), Event Live(18+)
Книжный партнер: Альпина Паблишер