Новый проект электропоезда "Ласточка Бета" представили "Уральские локомотивы"

ТАСС, 27 августа. Новую разработку - проект электропоезда "Ласточка.Бета" для городских агломераций представил завод "Уральские локомотивы" на первой Международной научно-практической конференции "Наука 1520 ВНИИЖТ: загляни за горизонт". Конференция проходит в рамках деловой программы Международной железнодорожной выставки "PRO//Движение. Экспо" на испытательном полигоне ВНИИЖТ в Щербинке (Москва), сообщили в пятницу на уральском машиностроительном предприятии.

Выступая на круглом столе "Городские пассажирские перевозки", руководитель Центра управления проектами "Уральских локомотивов" Григорий Голубев выделил особенности пространственного развития крупных городских объединений и способы их решения. Интенсивному развитию производственных, транспортных и культурных связей препятствует, в первую очередь, несоответствие магистральной транспортной инфраструктуры потребностям экономики и населения, а также низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями.

"Новая "Ласточка Бета" от "Уральских локомотивов" проектируется для максимально эффективного решения этих задач. Поезд конструируется для работы с ускорением 1 м/с2, что позволяет эффективно управлять скоростью при частых остановках. Новая "Ласточка" будет оснащена опцией автономного хода и приспособлена для разной высоты платформ (от 200 мм до 1100), что позволит эксплуатировать ее в любых регионах России без конструктивных изменений", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Расширенные дверные проемы ускорят процесс посадки-высадки пассажиров на платформе для экономии временных ресурсов. В новой модификации специалисты предприятия планируют минимизировать воздействие на инфраструктуру, сохранив при этом показатели комфорта, надёжности и безопасности уже зарекомендовавших себя скоростных электропоездов "Ласточка".

"Проектируемая модификация пассажирского подвижного состава может стать действенным инструментом, способствующим развитию агломераций в отдельных регионах страны и созданию макроэкономического эффекта для различных сфер деятельности благодаря появлению комфортного скоростного железнодорожного транспортного сообщения между населенными пунктами", - отметил Голубев.

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия – выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.