{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская креативная неделя

На Креативной неделе подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века

Председатель правления Российского Авторского Общества Максим Дмитриев подчеркнул, что последние 25 лет процесс создания музыки не изменился, но способ доведения продукта до потребителя стал другим

Москва, 27 августа. Участники сессии Российской креативной недели "От sound tape до стриминга: трансформация музыкальной индустрии" Дмитрий Коннов и Максим Дмитриев обсудили изменения бизнес-процессов и развитие технологий коммерциализации контента на рынке музыки за последние 25 лет.

Управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, выступивший модератором, отметил, что "тема сессии - музыкальное "сегодня" и будущее индустрии, но, чтобы говорить о будущем, надо понимать, что происходило в прошлом".

По мнению Коннова, глобальная цифровизация привела к революции в производстве, дистрибуции и монетизации музыки. Модель продвижения артистов пришла к схеме "360 градусов"; сейчас она подразумевает активное PR-сопровождение проектов, музыкальный консалтинг, рекламную и организационно-концертную деятельность. Кассеты и компакт-диски остались в прошлом, их сменили стриминговые сервисы, а вместо рекламы и раскрутки на радио появилась онлайн-дистрибуция через специализированные сервисы и социальные сети.

Главным спикером сессии выступил председатель правления Российского Авторского Общества Максим Дмитриев. "Максим Иванович Дмитриев своей жизнью иллюстрирует историю развития российского музыкального контентного - я подчеркиваю, именно контентного бизнеса. Максим Дмитриев начал с аудиокассет, внес ощутимый вклад в создание российского музыкального рынка, сделал лидерами лейблы Effective и "Первое Музыкальное", а теперь имеет отношение к стримингу", - представил эксперта модератор.

Дмитриев подчеркнул, что последние 25 лет процесс создания музыки не изменился, но способ доведения продукта до конечного потребителя стал другим: "Великое заблуждение, что сейчас артист сам может записать песню дома, выложить на ВК и стать звездой. Это невозможно. Артисту нужна команда, которая будет работать над его материалом, имиджем, дизайном оформления продукта. В этом смысле ZVONKO GROUP повторяет историю концерна "Союз", в который я пришел работать в 1997 году. Мы сами создаем и сами продаем".

ZVONKO GROUP, созданная в 2021 году, объединила старейшие и самые успешные российские музыкальные компании - лейбл "Первое Музыкальное", Национальное Музыкальное Издательство, студию "Союз", компанию "Национальный цифровой агрегатор" (НЦА), SOYUZ MUSIC, Effective Records, а также FreshTunes - цифровой музыкальный онлайн-дистрибьютор и StarPro - один из крупнейших музыкальных YouTube каналов.

По словам Дмитриева, ZVONKO GROUP в ближайшее время изменит рынок, особенно в плане продвижения и монетизации контента: "До недавнего времени было так: мы создаем продукт и идем на поклон к цифровым платформам дистрибуции. Но мы задались вопросом, почему бы нам не создать собственную платформу. Она называется Национальным цифровым агрегатором, но скоро переименуется в ZVONKO Digital".

"Сегодня стриминг - основной инструмент зарабатывания денег, - добавил эксперт. - Для меня у стриминга есть только одна прелесть - это сервис рекомендаций. По моему мнению, подписная модель, которую предлагают некоторые стриминговые платформы, создает проблемы для правообладателей. Главная из них - в том, что снижается время прослушивания музыки. Сейчас подписка на музыку - это часть подписки на сервис экосистемы, например Яндекса или Сбера. Пользователи этих сервисов часто вообще музыку не слушают, поэтому правообладатель не получает отчисления, а лейбл продолжает платить за дистрибуцию".

В завершение сессии Максим Дмитриев дал прогноз относительно будущего музыкальной индустрии: "Все развивается по спирали. Музыканты возвращаются к стилям и направлениям, которые были популярны ранее. Например, певица Zivert - это качественная реинкарнация синти-попа 80-х-90-х годов. В Америке сейчас есть тенденция перехода исполнителей из рэпа в гитарную музыку. Технологии меняют только структуру бизнеса, а сами музыканты всегда будут вдохновляться творчеством".

Теги
Российская креативная неделя
Финтех-сервисы МТС стали победителями премии FINAWARD 2021
Блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin стала победителем в номинации "FINTECH стартап - восходящая звезда" от фонда "Сколково"
Читать полностью