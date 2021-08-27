На Креативной неделе подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века

Москва, 27 августа. Участники сессии Российской креативной недели "От sound tape до стриминга: трансформация музыкальной индустрии" Дмитрий Коннов и Максим Дмитриев обсудили изменения бизнес-процессов и развитие технологий коммерциализации контента на рынке музыки за последние 25 лет.

Управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, выступивший модератором, отметил, что "тема сессии - музыкальное "сегодня" и будущее индустрии, но, чтобы говорить о будущем, надо понимать, что происходило в прошлом".

По мнению Коннова, глобальная цифровизация привела к революции в производстве, дистрибуции и монетизации музыки. Модель продвижения артистов пришла к схеме "360 градусов"; сейчас она подразумевает активное PR-сопровождение проектов, музыкальный консалтинг, рекламную и организационно-концертную деятельность. Кассеты и компакт-диски остались в прошлом, их сменили стриминговые сервисы, а вместо рекламы и раскрутки на радио появилась онлайн-дистрибуция через специализированные сервисы и социальные сети.

Главным спикером сессии выступил председатель правления Российского Авторского Общества Максим Дмитриев. "Максим Иванович Дмитриев своей жизнью иллюстрирует историю развития российского музыкального контентного - я подчеркиваю, именно контентного бизнеса. Максим Дмитриев начал с аудиокассет, внес ощутимый вклад в создание российского музыкального рынка, сделал лидерами лейблы Effective и "Первое Музыкальное", а теперь имеет отношение к стримингу", - представил эксперта модератор.

Дмитриев подчеркнул, что последние 25 лет процесс создания музыки не изменился, но способ доведения продукта до конечного потребителя стал другим: "Великое заблуждение, что сейчас артист сам может записать песню дома, выложить на ВК и стать звездой. Это невозможно. Артисту нужна команда, которая будет работать над его материалом, имиджем, дизайном оформления продукта. В этом смысле ZVONKO GROUP повторяет историю концерна "Союз", в который я пришел работать в 1997 году. Мы сами создаем и сами продаем".

ZVONKO GROUP, созданная в 2021 году, объединила старейшие и самые успешные российские музыкальные компании - лейбл "Первое Музыкальное", Национальное Музыкальное Издательство, студию "Союз", компанию "Национальный цифровой агрегатор" (НЦА), SOYUZ MUSIC, Effective Records, а также FreshTunes - цифровой музыкальный онлайн-дистрибьютор и StarPro - один из крупнейших музыкальных YouTube каналов.

По словам Дмитриева, ZVONKO GROUP в ближайшее время изменит рынок, особенно в плане продвижения и монетизации контента: "До недавнего времени было так: мы создаем продукт и идем на поклон к цифровым платформам дистрибуции. Но мы задались вопросом, почему бы нам не создать собственную платформу. Она называется Национальным цифровым агрегатором, но скоро переименуется в ZVONKO Digital".

"Сегодня стриминг - основной инструмент зарабатывания денег, - добавил эксперт. - Для меня у стриминга есть только одна прелесть - это сервис рекомендаций. По моему мнению, подписная модель, которую предлагают некоторые стриминговые платформы, создает проблемы для правообладателей. Главная из них - в том, что снижается время прослушивания музыки. Сейчас подписка на музыку - это часть подписки на сервис экосистемы, например Яндекса или Сбера. Пользователи этих сервисов часто вообще музыку не слушают, поэтому правообладатель не получает отчисления, а лейбл продолжает платить за дистрибуцию".

В завершение сессии Максим Дмитриев дал прогноз относительно будущего музыкальной индустрии: "Все развивается по спирали. Музыканты возвращаются к стилям и направлениям, которые были популярны ранее. Например, певица Zivert - это качественная реинкарнация синти-попа 80-х-90-х годов. В Америке сейчас есть тенденция перехода исполнителей из рэпа в гитарную музыку. Технологии меняют только структуру бизнеса, а сами музыканты всегда будут вдохновляться творчеством".