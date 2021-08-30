ПСБ предложил выпускать бессрочные облигации для привлечения инвестиций в машиностроение

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выпуск российскими промышленными компаниями долгосрочных облигаций, в том числе бессрочных, может стать дополнительным механизмом привлечения инвестиций в машиностроение. Об этом заявил председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков во время заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность", слова которого приводит пресс-служба ПСБ.

"Мы предлагаем вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях промышленности. В сфере создания дополнительных механизмов привлечения инвестиций мы прорабатываем возможности выпуска российскими промышленными компаниями долгосрочных облигаций, в том числе бессрочных. ПСБ готов организовать выпуск таких ценных бумаг", - заявил Фрадков.



Он также отметил, что необходимо эффективно сочетать различные источники - кредитные ресурсы, средства финансовых и институциональных инвесторов, и напомнил, что ПСБ уже кредитует промышленность и финансирует крупные инвестиционные проекты.



По словам председателя комиссии, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, которого цитирует пресс-служба, диверсификация оборонных предприятий остается одним из сложнейших вопросов промышленной политики страны. "С учетом особенностей выполнения государственного оборонного заказа предприятиям сложно привлекать дополнительные инвестиции для выпуска гражданской продукции. Представленные предложения ПСБ по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ для финансирования проектов - серьезное подспорье для выполнения поставленных задач", - сказал Дюмин.

Об инструментах господдержки инвесторов

Во время своего выступления глава ПСБ озвучил результаты опроса организаций оборонно-промышленного комплекса, проведенного банком совместно с Союзом машиностроителей. Как показало исследование, большинство промышленных предприятий считают наиболее эффективными инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций. Среди самый действенных стимулов оказались субсидирование ставки для предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, а также создание условий для более активного участия институциональных инвесторов (НПФ, страховых компании, УК и т.д.) в приобретении ценных бумаг таких предприятий.