Главные события Национального рекламного форума Регионы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 августа. НРФ Регионы (16+) пройдет в Екатеринбурге 7-8 сентября. Участников ждет несколько десятков мероприятий, которые будут проходить нон-стоп в течение двух дней на трех площадках.

Центральными событиями каждого дня станут пленарные сессии.

В первый день форума с 10:10 до 11:40 состоится стратегическая сессия "Пандемия как точка роста нового рекламного рынка".

Топовые эксперты рынка обсудят, как жизнь отрасли изменил "коронакризис". Спикеры представят аналитику по изменившимся запросам аудитории и рекламодателей, обсудят влияние кризиса на эффективность и актуальность маркетинговых инструментов.

Во время сессии впервые будет публично представлена аналитика по эффективности каналов коммуникации в региональном разрезе.

Модератором сессии выступит исполнительный директор, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.

Спикеры и темы сессии:

Заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса "Газпром-медиа" Илья Попов, Москва. Тема: Овервью по рынку ТВ в регионах.

Руководитель обособленного подразделения "Национальный Рекламный альянс" в Екатеринбурге и Тюмени Владимир Гриценко, Екатеринбург. Тема: Трансформация и ее последствия.

Директор по цифровой стратегии и маркетингу компании Gallery Марина Сурыгина, Москва. Тема: Рынок ООН после локдауна. Основные тренды.

Директор департамента развития продаж в регионах и за пределами РФ сейлз-хауса "Эверест" Владимир Бабков, Москва. Тема: Обзор новых инструментов и сервисов на ТВ.

Директор по развитию Deltaplan Group Алексей Парфун, Москва. Тема: Технологии. Новые медиа. Трендвотчинг.

Руководитель подразделения развития региональных продаж Яндекс.Бизнес Марина Колесникова, Москва. Тема: Тренды интернет-рекламы в 2021 г.

Основатель Be Brand Артем Дрыгант, Москва. Тема: О развитии бизнеса в условиях трансформации.

Центральным событием второго дня НРФ Регионы станет пленарная сессия "Будущее российского креатива. Рекламное: "Что будет дальше?", которая пройдет с 10:40 до 12:10.

По мнению многих экспертов, "правильность" - основной тренд в мировом креативе.

Креатив в рекламе стал обучающим инструментом, показывающим "пример": повсеместно популяризируются социальные, этнические, экологические проблемы, часто социальные кейсы становятся известными на весь мир и берут отраслевые награды.

Участники сессии обсудят, почему так получилось, будет ли этот тренд держаться дальше, откуда черпать идеи в будущем и как придумать что-то принципиально новое. Не останется без внимания и вопрос особенностей регионального креатива по сравнению со столичным.

Модерировать дискуссию будет Влад Ситников, бренд-директор образовательной платформы Skillbox, управляющий креативный директор Possible Group Moscow, Москва.

Спикеры сессии:

Антон Рожин, креативный директор РА "Восход", Екатеринбург

Дмитрий Тютьков, креативный директор ТУТКОВБУДКОВ, Волгоград

Данил Снитко, general supreme totalitarian producer in-chief, 親分; Два слова: брендинговое агентство, Барнаул

Денис Ломов, creative director and co-founder at Red Collar, Воронеж

Обе сессии пройдут в зале №2 ЦК "Урал" (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3).

О проекте

Организаторы: АКАР, АКАР Урал, ЦРБК

Титульный партнер: "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: Mediascope

Партнеры: "Национальный рекламный альянс", Gallery, сейлз-хаус "ЭВЕРЕСТ", ГК "Выбери Радио", Яндекс.Бизнес, Deltaplan Group, CoMagic

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)

При поддержке: IAB Russia, РАМУ

Коммуникационный партнер: КА Главный Советник

Официальный медиапартнер: Холдинг 1MI

Возрастная категория 16+.